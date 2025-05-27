港股 | 午市前瞻 | 美團不惜一切要捲贏同行 守紅底有難度

內地電動車前景悲觀引發市場轉勢，加上重磅股美團(03690)業績展望不理想，拖累恒指今早曾跌超100點，但隨著美團跌勢修復，恒指半日仍報23241，跌41點或0.2%，主板成交近1114億元。恒生中國企業指數報8412，跌25點或0.3%。恒生科技指數報5127，跌29點或0.6%。

黃偉豪：內地短期難再出招，料恒指反覆向下尋支持

隔晚美股休市，但美國總統特朗普在歐盟關稅上有所鬆口，指會推遲約一個月對歐盟實施50%關稅決定。假期有開市的美股指數期貨先行反映利好，道期先升超過400點。惟港股未受預期帶動，反而受美團(03690)次季偏淡預期影響，恒指半日表現反覆偏軟，升過再轉跌足100點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股近期升勢受阻主因已累積一定升幅，消息方面時好時壞，市場已預期關稅消息變幻莫測，風險胃納難再提升令大市難再進一步向上。

至於內地方面亦然，黃偉豪指早前減息降準齊發後預計短期內難以再出大招，一段時間內將較平靜以觀望招數成效，中央亦要觀察美國方面有否新動作。因此，他預期恒指短線難有動力突破24000，而下方初步以50天線22800為支持，如失守再下一站便要看22300支持。

美團「不惜一切」鬥捲，難對股價有期望

美團首季業績報捷，經調整純利按年增46%至109.49億人民幣，好過預期的97.3億元人民幣，但主席王興在業績會震撼預告，次季核心本地商業收入增幅將大幅放緩，主因難以斷言非理性競爭會持續多久，但會「不惜一切代價贏得這場競爭」。美團股價今早低開5%，但瀕臨122元重要關口前有撈底資金湧入護盤，半日跌幅收窄至不足1%。黃偉豪坦言，雖然美團盤中有回升動力，但在收入大幅放緩的預告下預計美團未來壓力偏大，「不惜一切」的強硬論調更令人擔心公司將會犧牲利潤率來維持領導地位，預期公司未來兩季至三季在利潤方面都會受壓，短期都不宜有太大期望。

就算監管部門出面問詢，美團與京東大戰恐怕仍要繼續，黃偉豪指市場對於兩者競爭的看法都傾向負面，以近期兩股股價走勢而言，市場都預期競爭將同時損害兩間公司的盈利前景。他認為，美團與京東的競爭會否升級，要視乎身為新競爭者的京東在價格戰上會出招到何等地步，如京東能點到即止，將有利兩企化干戈為玉帛。不過他認為這一戰有很多變數，雖然京東來勢洶洶，但美團始終深耕外賣業務，京東難以一下子搶得太多市佔；不過京東背靠電商基礎，如若背水一戰亦有相當能力與條件撼動美團。

最壞情況美團京東齊齊紅底不保

日前內地有關當局先預先約談美團、京東以及餓了麼等，要求公平有序競爭，傳遞當局反內捲的信號。黃偉豪認為在此前提下可以觀望兩企如何應對，若競爭升級並進一步損害美團利潤，中線美團有可能不保122元重要支持，最壞情況有可能下試100元大關，屆時股份市盈率回落至約十多倍，將更能反映競爭帶來的不利影響。

至於京東方面，黃偉豪認為京東確實有拼力一試的態度，雖然今早股價頑守120元關口，但同樣如果不惜工本搶佔市場，以利潤作賭注，則股價將有可能下試更低水平。回顧過往京東搶攻下沉市場時，同樣以降低盈利來攻打市場，當時亦大幅受壓一段時間，可以預期如京東今次照辦煮碗，股價亦同樣會受到影響，以現價估計中線跌穿100元都有可能並下試90元支持。

美團股價走勢。經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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