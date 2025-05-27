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美團 | 季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未宜撈？

27/05/2025

　　美團(03690)昨日(26日)收市後公布業績，首季盈利按年增逾87%至100.57億元人民幣，經調整溢利增46%至109.5億元人民幣，收入增18%至865.57億元人民幣，均勝市場預期，不過，對於近期與京東(09618)於外賣市場爆發競爭，美團管理層直言，將不惜一切代價，盡力捍衛市場份額，預計次季核心本地商業收入增長將放緩，經營溢利按年大降。另方面，據報國家市監總局擬規範網絡交易平台收費行為，有官媒呼籲當局及時叫停防範「內捲」，美團上日股價已跌逾半成，績後再遭大行齊削目標，今早(27日)曾再插逾半成，難道仍未跌完未可撈貨？

 

美團季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未可低撈？

（Shutterstock）


美團首季經調整溢利升46%收入增18%　新業務經營虧損收窄

 

　　美團公布，截至2025年3月31日止第一季溢利為100.57億元人民幣，按年增長87.3%，勝市場預期的86.3億元人民幣；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額為109.5億元人民幣，按年增長46.2%，勝預期的97.3億元人民幣。期內收入按年增18.1%至865.57億元人民幣，勝預期的854億元人民幣，經營溢利增102.8%至105.66億元人民幣。經調整EBITDA增52.4%至123.02億元人民幣。其中，核心本地商業分部收入按年增長17.8%至643億元人民幣。經營溢利增長39.1%至135億元人民幣，而經營利潤率提升3.2個百分點至21%。新業務分部收入按年增長19.2%至222億元人民幣。經營虧損按年收窄17.5%至23億元人民幣，經營虧損率改善4.6個百分點至10.2%。

 

　　美團指，第一季餐飲外賣業務維持健康增長。通過精細化的運營策略，進一步提升了用戶黏性及購買頻次，尤其是中高頻用戶。集團已宣布將在未來3年投入1000億元人民幣，推動行業高質量發展。展望未來，將繼續支持商家實現業務增長和穿越行業周期，並為消費者提供豐富多樣的優質產品。另外，自2022年7月以來，集團已為7個試點省份的全部騎手提供了超過15億元人民幣的職業傷害保障，計劃在今年將職業傷害保障推廣到更多省市，並在明年年底前推廣至全國。今年4月，集團啟動了新的騎手養老保險試點計劃，並將逐步推廣至全國。

 

王興：不惜一切代價打贏外賣戰　次季核心本地商業收入增長將放緩

 

　　美團首季收入和盈利均勝預期，但外界更關注美團如何面對京東落場開展外賣大戰。美團創辦人、董事長兼首席執行官王興表示，外賣行業潛力巨大，美團已在該領域深耕11年並建立相當成熟的服務能力，將不惜一切代價贏得這場競爭。而現時外賣行業競爭中出現「非理性補貼」，往往伴隨低質素及低價格，相信長遠而言該策略將被逐步淘汰。王興亦預告，受競爭加劇拖累，集團次季核心本地商業的收入增長將放緩，經營溢利按年大幅下降，無法預計行業內的非理性競爭會持續多久，但相信美團能夠捍衛和鞏固自身地位。

 

　　另美團旗下Keeta計劃將更多沙特城市納入擴張版圖，並於本月中宣布將進軍巴西市場，計劃5年內投入10億美元(約78億港元)，王興表示，巴西人口數量龐大、外賣潛力廣闊，相信是集團出海計劃中非常好的機會，並有信心Keeta將在愈來愈多海外市場成為外賣平台首選。

 

　　此外，美團首席財務官陳少暉表示，旗下「美團外賣」及「美團閃購」將聯合多個餐飲品牌及零售品牌，於周三(28日)起開啟「618」促銷活動。美團表示，將面向全體消費者發放618元人民幣神券包，可用於酒水飲料、休閒食品、數碼家電、美妝護膚、運動用品、母嬰用品等品類購物。另外，美團亦會向會員升級618福利，黑金會員可領取818元人民幣神券包，黑鑽會員可領取888元人民幣神券包。

 

市監局研規範網絡交易平台收費行為　官媒籲及時叫停防範「內捲」

 

　　值得一提，國家市場監督管理總局周日(25日)公布，研究起草《網絡交易平台收費行為合規指南(徵求意見稿)》，規範網絡交易平台向平台內經營者收取佣金、抽成、會員費、技術服務費、訊息服務費、營銷推廣費等收費行為，以促進平台經濟健康有序發展。

 

　　另外，內地官媒「人民網」以「反內捲該出手時就出手」為題發文指，市場監管總局等五部門約談京東、美團、餓了麼等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，鮮明傳遞反內捲訊號，正是為了促進平台經濟規範健康有序發展。內文強調，健全常態化監管機制，及時叫停、有效防範「內捲」，確保行業在規範軌道上運行，並指監管及時出手，對整治「內捲式」競爭十分關鍵。

 

大摩：競爭加劇或對外賣利潤率構成風險　降目標價至160元

 

　　摩根士丹利發表研報，預計美團今年第二季外賣業務量按年增長10.5%，但營業利潤因投資增加及高基數效應，預計按年下降24%。同期新業務虧損料保持穩定，惟計入巴西擴張後，2025年虧損將進一步擴大；中東擴張虧損維持50至60億元人民幣預測。另一方面，內地擬規範網絡交易平台收費行為的草案對美團無直接影響，但競爭加劇或對外賣利潤率構成風險，下調其目標價20%，由200元降至160元，因預期短期利潤壓力及巴西擴張導致新業務虧損擴大，維持「增持」評級。

 

　　摩通認為，美團首季業績對投資者情緒及短期股價影響有限，關注國內競爭及海外擴張。基於京東外賣表現較好；阿里巴巴(09988)外賣亦增加補貼投資，對美團市場份額的負面影響高於最初預期。儘管如此，預計補貼競爭屬短期現象，美團將在競爭周期中保持市場領導地位。不過，次季新業務料錄25億元人民幣經營虧損，目標價下調3%至160元，維持「增持」評級。

 

　　里昂表示，美團第一季業績超出預期，總收入及調整後息稅前利潤按年分別增長18%和62%，達866億及112億元人民幣，分別高於該行預估1%和12%。外賣業務持續健康增長，即時購物和到店業務在品類擴張推動下實現強勁增長。所有利潤率均隨著規模擴大而改善，但公司預計第二季核心本地商務收入增長放緩且利潤按年下降，因其將不惜一切代價應對競爭，同時新業務虧損因全球擴張而增加，將其今明兩年調整後淨利潤預測下調7%及6%，因此將目標價從195元下調至185元，評級「跑贏大市」。

 

高盛：競爭加劇短期對外賣利潤有重大影響　降目標價至172元

 

　　高盛指，美團第一季核心本地商業利潤強於預期，但預期市場對美團第一季強勁業績反應不一，因為自第二季開始以來，外賣競爭格局加劇，導致外賣補貼增加，將在短期內對美團的外賣利潤產生重大影響。目前估計2025財年核心本地商業部門收入按年增長11%。將其2025至27財年收入預測下調至多3%，將2025/26/27財年經調整純利預測分別降低34%、16%及10%，其中考慮到行業格局可能由兩家公司變為三家公司，導致食品配送利潤和估值將向下調整，將美團目標價由200元下調14%至172元，維持「買入」評級。

 

　　大和稱，美團第一季收入基本符合市場預估，而外賣業務的經營利潤率超出市場預期。不過，2025年外賣市場的競爭格局將更具挑戰性，因競爭對手正通過提供高額補貼加緊搶奪市場份額。這種激烈競爭不可持續，但短期內將對外賣市場的增長前景和利潤率造成下行壓力。將美團2025至2027年各年預計每股盈利預測下調3%至15%，因考慮到外賣利潤率降低及Keeta投資增加，重申其「買入」評級，惟目標價由235元降至200元。


黃瑋傑：面對京東競爭及內地監管陷兩難　若失守125元下一支持看116元

 

美團 | 季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未宜撈？

（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指美團業績表現不錯，但已成歷史，市場更關注公司展望。美團首季無論收入、純利及經調整溢利都勝預期，但股價仍要跌，因市場關注其未來增長可能放慢，特別是外賣方面，京東今次的挑戰與抖音不同，抖音動搖不到美團於外賣市場的領先地位，而京東最新公布外賣日訂單量已超過2千萬單，美團也只有4、5千萬，京東在一定程度上已搶了美團一些市場份額。另一方面，有報道指內地計劃規範網絡交易平台向經營者收取佣金等收費行為，若政策有變，對美團、京東及阿里等經營網絡交易平台會有影響，另《人民日報》 發文指，當前內地外賣平台等產業出現低水平的內捲式競爭，不止浪費社會資源，甚至可能導致多輸結局，呼籲官方「該出手時就出手」。哪怕美團業績好，若向前望將面對上述不明朗因素。美團股價一直弱勢，業績好過預期也照跌，若今日跌穿4月低位125元就再創今年新低，走勢非常差，若125元確認失守，下一支持位就要看到116元。

 

　　黃瑋傑又指，最重要是，京東外賣日訂單量超過2千萬單，應不是增量訂單，即由本來不叫外賣的人而來，而是很大機會由美團那裏搶過來，所以王興提到不惜一切代價都要捍衛市場份額，正反映美團已被京東搶了不少份額。往後美團應會面對兩難局面，一方面外賣行業沒太大差異化，純粹鬥快，有些甚至超過半小時才送到就賠償或免費，最終仍是影響外賣平台收入，因沒太多搶客招數，唯有靠補貼，補貼就影響收入；另一方面，網絡交易平台以往靠強迫商戶「二選一」或壓榨佣金賺錢，現在若要規範，即對商戶不能太壓榨。因此，美團業績好股價仍走弱。

 

　　美團半日跌0.08%收報129.3元，最多跌5.49%低見122.3元，成交80.89億元；京東則跌3.16%報125.5元，成交13.96億元。其他科技股表現各異，阿里跌0.51%報116.3元，騰訊(00700)升0.2%報511元，百度(09888)跌0.06%報81.85元，網易(09999)升2.17%報193.4元，小米(01810)跌1.07%報50.75元，快手(01024)升0.41%報48.7元。

 

美團季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未可低撈？

 

美團季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未可低撈？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評美團及大市，立即重溫

 

 

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