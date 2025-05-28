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染藍魔咒？｜中通或遭阿里發債變相減持，為何股價跌幅有限？

28/05/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IQJSu2GW-A0

 

 

 

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