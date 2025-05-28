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快手 | 首季經調整盈利勝預期，可靈AI加速變現，獲券商唱好股價飆半成仲有得升？

28/05/2025

　　內地領先短視頻平台快手(01024)昨日(27日)收市後公布業績，首季經調整盈利按年升逾4%至45.8億元人民幣，略勝預期，收入升11%至326億元人民幣，「可靈AI」商業化變現加速，單季收入超過1.5億元人民幣，而海外業務單季度經營利潤首次轉正。快手績後獲多家券商唱好，股價今早(28日)逆市飆半成，為表現最佳藍籌，或許仍有上升空間。

 

快手首季經調整盈利勝預期，可靈AI加速變現，獲券商唱好股價飆半成仲有得升？

（快手官網截圖）


首季經調整盈利升逾4%收入升11%　線上營銷服務收入增8%


　　快手公布，截至2025年3月31日止首季純利39.78億元人民幣，按年跌3.4%；每股基本盈利0.93元人民幣。非國際財務報告準則經調整利潤45.8億元人民幣，按年升4.4%，略勝預期。期內收入326億元人民幣，按年升10.9%。當中，線上營銷服務收入按年增加8%至180億元人民幣，直播業務收入按年增加14.4%至98億元人民幣，電商業務在內的其他服務收入按年增加15.2%至48億元人民幣。首季電商GMV(商品交易總值)按年增長15.4%至3323億元人民幣，電商月均活躍買家數達1.35億。


　
　　快手披露，首季平均日活躍用戶(DAU)4.08億，按年升3.6%，創歷史新高，DAU日均使用時長達133.8分鐘；平均月活躍用戶7.12億，升2%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入44.1元人民幣，升4%。

 

首季可靈AI收入逾1.5億人幣　單季海外業務經營利潤轉正


　　快手亦提到，可靈AI商業化變現加速，首季度可靈AI收入超過1.5億元人民幣。快手表示，已將AI技術融入內容和商業生態，可靈AI廣泛應用於廣告營銷、短劇和智能終端等多個行業。季內生成式AI(AIGC)營銷素材的日均廣告消耗約為3000萬元人民幣，而數字人直播間實時互動功能亦已上線，提升直播間的轉化率。

 

　　另快手首季海外業務整體層面首次實現了季度經營利潤轉正，錄2800萬元人民幣，去年同期錄經營虧損2.68億人民幣。海外整體收入按年增長32.7%至13.2億元人民幣，海外核心發展國家巴西DAU、時長均穩步增長。


AI投資將使今年利潤率降1至2%　中長期料為第二增長曲線之一

 

　　快手財務長金秉在財報電話會議上表示，隨著收入的成長，可靈AI的整體虧損將繼續收窄，而培訓和勞動力等固定成本將進一步攤薄，相關支出預計將按年增加，主要用於吸引並留住頂尖AI人才以及建設團隊能力，這些投資對公司利潤的影響將相對較小。AI投資將使集團今年的整體利潤率降低約1%至2%，但中長期來看，相信AI能夠成為公司的第二增長曲線之一，為公司貢獻收入及利潤。


　　快手聯合創始人兼首席執行官程一笑則表示，在收入構成方面，目前P(Prosumer)端，即生產性消費者付費訂閱會員貢獻可靈AI近70%收入，且P端付費訂閱會員數量和ARPU(每用戶平均收入)增速較高，兩者帶動P端付費訂閱收入增長。可靈AI同時積極拓展B端(企業端)市場，面向B端商家提供API接入合作方式，目前已有超過1萬家企業客戶接入API服務。


　　另一方面，於4月起，程一笑觀察到用戶線上營銷廣告投放明顯增加，有信心第二季網上廣告收入將有雙位數增長。快手亦將在「618購物節」推出20億元人民幣補貼，可和其他補貼共用，目標刺激消費者購買意欲，亦希望透過與用戶、商戶和產品供應商有更多溝通，藉此取得新客戶。

 

滙豐研究：季績符預期廣告前景更趨明朗　予目標價75元

 

　　滙豐環球研究發表研報指，快手首季業績符合預期，廣告前景更趨明朗，對其核心業務達成2025年增長假設更具信心，尤其廣告業務預計全年將增長14%。除AI因素外，外部效果廣告業務在內容消費垂直領域和本地生活服務廣告支撐下，料將繼續成為2025年整體廣告增長主引擎。閉環廣告增長亦有望於2025下半年發力，隨著貨架電商廣告變現加速及中小商家更積極採用AI驅動的智能投放工具，同步上調可靈AI收入預測至2025年73.5億元人民幣，因首季用戶增長超預期推升收入表現，維持「買入」評級，目標價75元。

 

　　里昂表示，快手首季業績符合預期，電商GMV維持健康，線上營銷服務收入僅按年增8%。預期第二季快手GMV按年增長可能放緩至13.5%，線上營銷服務收入增長可能低於GMV，料年成長率12%，但其他服務的營收在可靈AI營收的帶動下可能有20%以上的按年增長。料快手第二季收入及經調整淨利可能分別較去年同期增長11.6%及10%至346億及51億元人民幣。電子商務競爭的不確定性可能會被AI的提振部分抵銷，重申「跑贏大市」評級及目標價67元。

 

大和：可靈AI變現能力與GMV增長將成催化劑　予目標價70元

 

　　大和稱，快手首季業績大致符合市場預期。其當季日均活躍用戶數創下4.08億的歷史新高，單用戶日均使用時長達133.8分鐘，接近2022年第四季133.9分鐘的峰值。隨著海外業務首次在當季實現營業利潤，可靈AI變現能力與電商GMV增長將成為2025年股價主要催化劑，維持「買入」評級，目標價70元。

 

　　高盛指，快手首季業績符合預期，且管理層維持全年廣告、電商及盈利指引，可見對全年增長趨勢保持樂觀。而廣告及GMV增長預測跑贏同業，次季業績預期持續改善及AI應用空間定位穩健，潛在推動公司估值重估，目標價由62元上調至63元，維持「買入」評級。


伍禮賢：業績不錯惟廣告業務仍待復甦　短線逼近57元宜逐步減持

 

快手首季經調整盈利勝預期，可靈AI加速變現，獲券商唱好股價飆半成仲有得升？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指， 今年以來市場對AI概念看得較重，特別重視隨著AI快速發展，哪些公司在投資機會方面有進一步挖掘，而快手這份業績反映其AI發展方向是未來重點，大家憧憬也較大。快手這份業績略勝市場預期，公司核心業務包括在線營銷(即廣告)、電商及直播三部分，表現較理想是直播及電商，事實上電商過去幾季一直表現不錯；反而在線營銷表現較波動，今次表現也較失色，首季增長幅度卻低於雙位數，雖然過去幾季其增長一直處於下降，但之前起碼還有雙位數，令市場對其未來廣告業務未必看得特別進取，不過公司展望仍較好，提到隨著往後消費市道逐步轉強，對其在線營銷復甦會有幫助，故市場除看到表現較好方面，對此亦有復甦預期，令股價今日有較好表現。

 

　　另伍禮賢指， 阿里(09988)及京東(09618)兩大龍頭電商競爭激烈會對快手有些影響，但阿里京東以生活用品銷售為主，快手更依賴直播平台去做直播帶貨，或做遊戲相關銷售為主，大家商品側重點有些不同，故過去幾季阿里京東電商增長乏力時，快手電商表現較出色，此趨勢往後料可維持。如果AI技術進一步應用，令其直播及小遊戲程式吸引更多人流，對其電商包括GMV增長都會有幫助，故市場對這方面未必特別憂慮。未來會較看重其在線營銷會否出現良好復甦，相信這亦是市場關注重點。


　　伍禮賢續指，AI投入階段對快手毛利會有影響，但相信處於可控水平，而其變現程度很難一概而論，難以一個指標判斷可靈AI對收入產生甚麼變化，因它並非純粹可銷售產品，而是應用於其他業務的技術產生協同效應，若電商及直播業務未來仍有良好甚至加速增長，AI幫助帶來的效果應會相對明顯。總的來說，快手業績不錯，但仍要留意其廣告業務何時復甦，故其股價今日高開後也見回落，加上正被各條移動平均線纏繞，反映表現暫較中性，250天線約48.5元會是較重要支持位，向上方面，今年3月曾升到58至60元區間，相信該處會有較大阻力，對於短線投資者，若見其逼近57至58元可考慮逐步降低持倉。

 

　　快手半日升5.03%收報51.2元，成交23.52億元。其他科技股普遍向下，阿里跌1.86%報115.8元，京東跌1.25%報126.7元，騰訊(00700)跌1.17%報506元，美團(03690)跌1.29%報130.4元，百度(09888)跌0.37%報81.55元，惟網易(09999)升2.81%報197.6元，小米(01810)升1.36%報52.25元。

 

快手首季經調整盈利勝預期，可靈AI加速變現，獲券商唱好股價飆半成仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此

 

 

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