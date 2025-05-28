利嘉閣：4月樓價反彈，次季料升1.15%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份樓價表現較預期理想，反映關稅戰對本地樓市影響不如預期中嚴峻，加上100元印花稅放寬，激活買家入市，反令樓價企硬，出現久違了的反彈，預計樓價次季將升1.15%，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至0.42%左右。

上半年樓價料跌約0.42%

差估署今日公布的最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報285.7點，較3月的284.7點反彈0.35%，除終止四連跌外，亦回升至近3個月高位。不過，今年首4個月樓價仍然累跌1.21%，而若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.23%。

陳海潮相信，差估署下次再公布的5月份樓價或將有適度修訂調整，樓價料保持平穩走勢；至於5月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的即市實況，要待6月份的樓價指數才能實際反映出來，屆時6月份樓價升幅有機會擴大至0.8%，而次季樓價料錄得1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至0.42%左右。

上半年租金料累升2.14%

差估署最新數字顯示2025年4月份租金指數按月升幅擴大至0.31%，錄193.7點，除連升5個月共0.94%外，亦為近4個月最大單月升幅，並創近7個月高位。陳海潮又估計，踏入5月份，租務已進一步起動，成為暑假旺季的前哨，預料未來兩月，即5月及6月，按月租金料分別再升0.5%及1%，帶動次季租金看升1.82%，而上半年料可累升2.14%。

撰文：經濟通採訪組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情