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盤前攻略 | 儲局展望悲觀美股下跌 貼價牛證重貨當心大市波動

29/05/2025

　　美國10年以上長期債息回升，加上聯儲局公布最新會議紀錄，顯示官員認為美國通脹和失業風險上升，經濟不確定性加劇。美股周三（28日）先升後跌，道指收市跌244點或0.6%，報42098點；標普500指數低收32點或0.6%，報5888點；納指跌98點或0.5%，報19100點。英偉達收市後將公布業績，盤中一度抽高1.3%，收市倒跌0.5%。周二高收7%的特斯拉1.7%，微軟、亞馬遜、Alphabet齊跌少於1%。

 

盤前攻略 | 儲局展望悲觀美股下跌 貼價牛證重貨當心大市波動

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數跌0.71%。阿里巴巴(09988)跌2.33%，報116.74美元；京東跌2.95%，報31.58美元；百度跌0.87%，報83.19美元；理想跌1.20%，報27.9美元；小鵬無升跌；蔚來跌0.54%，報3.67美元；嗶哩嗶哩跌1.59%，報19.12美元；拼多多再跌4.95%，報97.88美元。

 

夜期低水，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌107點，報23132，低水126點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.25%，折合129.8港元；長和(00001)ADR較港股低0.68%，折合43.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.12%，折合500.3港元；小米(01810)ADR較港股低1.09%，折合51.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.98%，折合387.2港元；滙控(00005)ADR較港股高0.05%，折合92.0港元。


　　　　　
好友搶攻牛證街貨總數逼近萬張


　　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日回吐過百點，但無損好友對後市上升的信心，牛證數量昨日急增1493張至總數9930張對應期指。而熊證只輕微增加114張，總數增至5279張。熊證重貨區維持位於24000至24099區間，但總數減逾一成至578張。而最多新增區亦維持於23500至23500區間，新增256張。

 

　　牛證在貼近現價區加倉，最貼近現價的23100至23199區間，新增302張，總數增至704張，當中距離現價最接近的只有59點。而牛證重貨區亦推前至23000至23099區間，該區亦是最多新增區，總數1169張之中，有680張屬於新增。目前，牛證在與恒指現價相距358點範圍內，密集2914張，為殺牛創造機會。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升56點，報23248，低水10點，預料恒指今早近平開。但由於隔夜中概股弱勢，電商股跌勢明顯，加上牛證貼近現價區分布較多，不排除盤中下殺屠牛的可能，預料恒指在23000點上方反覆上落。

 

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