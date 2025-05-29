日債 | 溫灼培：日本長債息變化如何衝擊環球金融市場

《真知灼見》早前，由於日本機構投資者如人壽保險公司，減少對日本長債的需求，加上在長債價格下跌期間，日本央行又未見採取干預措施，導致日本20年期及以上的債息急劇上升，當中日本20年期債券孳息率更一度高見2.606%這接近25年新高。

到周二（27日），據《路透社》引述消息指，日本政府正考慮減少超長期債券的發行，這一消息隨即導致日本長債息急劇下降，導致當天日本20年期債息率一度低見2.325%，並緩解了市場對日本資金可能從全球撤回的擔憂。這一轉變也使美元、美股及美長債價格相繼反彈。

日本20年期債券孳息率一度高見2.606%，接近25年新高。(AP)

日資向來是全球資金來源

日本長債息變化為何深受市場關注？一點必須理解，假如日本長期債息持續上升，這將會對全球金融市場構成潛在風險。由於過去日債收益率長期嚴重偏低，導致大量日本資金流出海外，特別是流向美債市場，以獲取更高收益回報。然而，一旦日本債券收益率攀至一個吸引水平的臨界點，屆時或者許多保守的日本機構投資者，都不願再冒匯率風險將資金投到海外，甚至可能把大量海外日資抽回日本。這時候，可想象美國債券市場將可能受到重大衝擊，進而引發美國金融市場動盪。這解釋為何早前當日本長債息高企時，亦同時推高了美長債息，並使美股以至美元下跌，也解釋了為何周二日本長債息出現下跌後，這數天美元及美股隨即轉強。

日長債息升似是在所難免

當然，大家會問，是否日央行簡單地減少發行長期債券就能解決問題？這當然不是。導致日本債息上升的因素有多重。首先，日本通脹已連續37個月高於央行設定的2%目標，這使得央行面臨加息壓力。以目前日本0.5厘的利率來壓制3.5%的年通脹率，幾乎是不可能，因此大幅加息似乎是必要，這會推高日本長期債息。

其次，雖然穆迪早前下調了美國的信用評級，但眾所周知，日本的債務與GDP比率高達約260%，這比美國更為嚴峻。穆迪對美國的警示，無疑引起市場對日本債券市場的擔憂。

此外，日本的貿易狀況也逐步在轉差，其主要的汽車產業近年來已逐漸輸給中國。美國現是日本為數不多仍相對擁有大量貿易盈餘的國家，如果美國對日本徵收高額關稅，將導致日本經濟惡化。為了維持經濟運行，屆時日本可能不得不繼續大量發行債券，或大規模拋售美國國債，這兩者都可能使全球金融市場動盪。因此，當7月9日美國給予日本的貿易談判期限到來時，我們需要密切關注美國將對日本商品徵收甚麼樣的關稅，如果特朗普硬要對日本加徵高額關稅，將可能加速全球經濟動盪的出現。就今天東京市場所見，日本20年期債息率報2.4%。

東盟經濟發展令人期待

最後轉看東盟的一些消息。周二東盟與海合會舉行峰會，並邀請中國參加，成為首屆的東盟、中國、海合會峰會。東盟擁有龐大的勞動人口，適合製造業發展；海合會則是中東的能源富國，擁有資金和能源；而中國具備先進技術。這三方的合作組合，創造了巨大的市場潛力，令人期待未來的發展，亦令人期待人民幣於區內的推行。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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