京東618港澳地區跨店買滿200元人幣減30元，擬在港應用送貨上樓機械人

京東618將於5月30日晚上8時正式開啟，港澳地區跨店買滿200元（人民幣．下同）減30元；買貴就賠。另設自營家電免運費、包安裝等重磅福利和優質服務加碼。

（許英略攝）

京東是次在香港18區開啟區域專項補貼計劃，率先在沙田區落地，由即日起至7月31日，京東香港站將向沙田區所有用戶提供總計價值1000元的專項補貼，人人可領。其中，包括價值600元的新人專享立減券，以及價值400元沙田區專屬購物補貼，一次領取、分階段使用。

其他區域亦將設補貼計劃

同時，京東將在未來一段時間內將沙田區現有的超40個自提點拓展至超70個。此外，區域專項補貼計劃將陸續在其他區域展開。

京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）在記者會上指出，在京東發布「香港18區消費競速榜」中可見，沙田區在香港18區中訂單量最高，且為目前用戶活躍度最高區域，因此選擇將沙田作為補貼落地的第一站。

擬在港應用送貨上樓機械人，首個試點灣仔華潤大廈

京東物流則稱，將在內地提前將熱銷商品前置分揀，同時提前將部分商品備貨到香港本地倉，實現發貨提速，並在香港本地配送環節提前擴充運力、人力。京東物流預計618期間，京東快遞將投入超過100個接駁線路及點位。

京東物流香港快遞業務負責人馬偉指出，正在香港開始應用送貨上樓機械人，目前處於安裝電梯控制階段，首個試點為灣仔華潤大廈，未來亦考慮應用至住宅等其他場景。

過去兩個月京東港澳成交額按年增長2倍

京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）、京東物流香港快遞業務負責人馬偉（許英略攝）

數據顯示，過去兩個月，京東港澳用戶規模、訂單量均實現按年增一倍，成交額按年增長200%。

至於今年4月京東宣布在香港啟動新一輪本地商家招募計劃，公司表示於在過去一個月，有超過200家品牌及商家入駐；今年內京東港澳預計將吸引至少1000家優質合作夥伴入駐。

撰文：經濟通採訪組

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