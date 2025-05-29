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陳翊庭：首隻沙特國債ETF今上市，港交所今年利雅德開設辦事處

29/05/2025

陳翊庭：首隻沙特國債ETF今上市，港交所今年利雅德開設辦事處

 

　　沙特資本市場論壇今日在香港舉行，港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，兩年前首次參與論壇以來，香港與沙特阿拉伯的市場與經濟聯繫加強，18個月前推出的沙特ETF目前資產規模已達約100億元，今日亦一同慶祝首隻沙特伊斯蘭國債ETF在港上市，而港交所今年將在利雅德開設辦事處，進一步推動市場合作。

 

香港與中東開展大量合作

 

　　陳翊庭表示，本港與中東市場互聯互通浪潮已形成巨大動力，香港與中東開展大量涉及商業組織、金融機構、旅遊機構合作。她說早前出訪中東，見到雙方對國際合作的熱誠，以及對中國機遇的興趣。

 

　　她指，香港是領先的國際金融中心，為連接中國與世界的超級聯繫人，香港擁有區內最多元化、流動性最強、最活躍的資本市場，亦擁有亞洲最全面、最國際化的產品生態系統，以及最多元化的國際投資者，本港與內地的聯繫，讓香港更顯獨特。

 

沙特交易所：推動全球投資者進入沙港市場

 

　　沙特交易所行政總裁Mohammed Al Rumaih表示，去年與恒生指數公司簽署合作協議，標誌沙特與香港市場關係深化，雙方將共同提升市場認知度，促進業務聯繫與實質性合作。他表示，目標推動全球投資者進入沙特與香港的動態資本市場。　

 

　　Premia中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF港元櫃台單位(03478，稱為PP沙特國債)及美元櫃台單位(09478，PP沙特國債-U)今日開始在聯交所上市及買賣，同時被納入成為中央結算系統多櫃台合資格證券。PP沙特國債主要追蹤iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券指數，是香港首個以伊斯蘭證券(Sukuk)為標的的ETF，每手交易以50單位計，一手入場費約4052元。

 

　　PP沙特國債的管理人為睿亞資產管理，中銀香港資產管理為投資顧問，一年內持續收費估計為0.35%，擬每季(2、5、8及11月)分派，將會以美元分派。PP沙特國債主要直接投資於沙特政府發行、沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券，以及由沙特政府及機構發行人發行的伊斯蘭債券，主要採用經優化的代表性抽樣策略。相關指數包含65隻成分證券，相關指數市值約1680.5億美元。

 

撰文：經濟通採訪組

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