金山軟件首季業績疲軟，金山雲虧損輕微收窄，兩股齊急跌仍獲大行力撐可博反彈？

金山系公布業績，其中金山軟件(03888)首季盈利按年微跌0.2%，按季則跌38%，收入按年升9.4%，按季跌16%，有大行指其業績遜預期，但看好其即將推出的新遊戲，仍籲買入，惟股價今早(29日)仍最多跌逾8%低見32.85元。同系金山雲(03896)首季虧損輕微收窄，收入按年增11%，惟按季跌12%，毛利率則降至16.6%，股價今早最多跌逾9%低見6.1元，但亦獲大行力撐，兩隻股份可否趁低吸納博反彈？

（金山軟件網頁截圖）

金山軟件首季純利按年跌0.2% 收入按年升9.4%按季跌16%



金山軟件公布，截至2025年3月31日止首季純利2.84億元人民幣，按年跌0.2%，按季跌38%，每股基本盈利21分人民幣，按年持平。期內收益23.38億元人民幣，按年升9.4%，按季跌16%。期內辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他收益分別佔集團第一季總收益的56%及44%。辦公軟件及服務業務收益為13.02億元人民幣，按年增長6%，按季下降13%。網絡遊戲及其他業務收益為10.37億元人民幣，按年增長14%，按季下降20%。至於集團首季毛利為19.19億元人民幣，按年增長10%，按季下降18%。毛利率為82%，按年增長1個百分點，按季下降2個百分點。



展望未來，金山軟件董事長雷軍表示，金山辦公集團將持續聚焦AI、協作和國際化，保持研發投入，將新的技術轉換成務實的辦公產品交付給用戶。遊戲業務將持續深化旗艦IP生態營運，並聚焦二次元、科幻等新賽道，強化內容創新能力，為玩家提供更具沉浸感與差異化的高品質遊戲體驗。

大摩：看好即將推出新遊戲潛在上漲空間 予目標價45元

摩根士丹利發表研報指，金山軟件首季遊戲收入低於預期，及新遊戲《解限機》(Mecha Break)的市場推廣費用較去年同期增加30%，導致營運開支較去年同期增14%，從而致使集團收入及淨利潤分別較大摩預期低3%及25%。集團將首季市場推廣費用激增歸因於《Mecha Break》的內測，計劃在整個6月和7月開展大型市場營銷活動，為7月《Mecha Break》的正式發布做準備，這將導致2025年第二季市場推廣費用再次飆升。儘管《Mecha Break》的推出略有延遲，仍然看好這款即將推出的重點遊戲的潛在上漲空間，暫維持目標價45元及「增持」評級。



大摩表示，由於《劍網3》的季節性因素，集團遊戲收入按季下降，因第四季通常是該遊戲的旺季。管理層對《劍網3》保持穩定健康的營運充滿信心，並指出2025年下半年將維持較高的基數。由於《勝利女神》的潛在競爭，管理層預計現有用戶將保持穩定，但新用戶將受到更大影響。金山辦公方面，管理層相信AI、協作和海外將為其未來的增長動力。在海外拓展方面，公司正開發WPS多語言版本，建立海外團隊，並制定市場策略，預計將於2025年6月完成。

野村：首季支出增加致盈利不及預期 料新遊可帶動增長



野村稱，金山軟件首季由於支出增加導致盈利不及預期。管理層將研發成本上升歸因於金山辦公的AI開發，而銷售及市場推廣開支的增長主要是由支持新遊戲測試及推出前活動的推廣及廣告活動所帶動。管理層指，金山辦公將繼續專注於AI、合作和全球市場擴張，同時維持研發投資以鞏固其技術領導地位。

野村認為有關市場推廣開支的增長可能將趨於正常，而第二季的新遊戲應可帶動持續增長，故維持「買入」評級及目標價51元。

大華繼顯：雲收入增長放緩惟AI發展良好 降目標價至47元



大華繼顯表示，金山軟件首季業績遜預期，收入按年增9.4%，低於市場預測6%，毛利率升1個百分點至82.1%，符合預期。期內淨利潤按年持平，淨利潤率跌1個百分點至12.1%。由於金山軟件的線上遊戲收入增長放緩及競爭激烈，下調集團次季收入預測1%，並降今年預測2%。另降集團次季經調整淨利潤預測9%，以反映與AI相關的投資增加。

該行對集團持審慎樂觀態度，原因是其雲收入增長放緩，但AI發展進展良好，料可抵銷增長放緩的影響，將目標價由55元下調至47元，維持「買入」評級。

金山雲首季虧損輕微收窄至3.13億人幣 收入按年增11%按季跌12%

金山雲公布，截至3月31日止首季虧損約3.13億元人民幣，比去年同期虧損約3.59億元人民幣收窄，每股虧損8分人民幣。而按非公認會計準則，經調整EBITDA為3.19億元人民幣，按年升8.6倍，經調整EBITDA利潤率16.2%。總收入19.7億元人民幣，按年增加10.9%，惟按季減少11.7%。金山雲表示，收入按季減少主要是由於行業雲受到季節性影響。毛利3.18億元人民幣，按年增加8.5%，毛利率降0.3個百分點，至16.2%。

集團首季非公認會計準則毛利按年增9.6%至約3.27億元人民幣，主要由於採購成本下降，惟按季下降23.4%。非公認會計準則毛利率降至16.6%，上年同期為16.8%，上季則錄得19.2%，原因是季內對AI的投資不斷增加以及高利潤行業雲項目延期。集團季度經營虧損2.34億元人民幣，比去年同期經營虧損2.7億元人民幣收窄，主要是由於毛利增加及嚴格控制開支。

金山雲首席執行官趙韜表示，儘管全球供應鏈面臨不確定性，公司相信在AI時代，雲服務作為基礎設施的重要性正日益凸顯。金山雲的AI業務當季毛開票額同比增長228%，達到5.25億元人民幣，佔公共雲服務的39%。

野村：核心客戶需求仍穩健營收增長或加速 維持目標價9.2元

野村指，金山雲首季業績收入按年增10.9%至19.7億元人民幣，按季減11.7%，低於彭博預期10%，這可能是由於公共雲(按年增長14%)和企業雲(按年增長4.8%)業務表現弱於預期。季度經調整虧損5580萬元人民幣，較2024年第一季的1.27億元人民幣收窄56%。



野村認為，儘管金山雲首季增長放緩，且受到H20出口管制的影響，但核心客戶對AI基礎設施的需求依然穩健，隨著未來幾季項目交付的改善，營收增長可能再次加速。管理層表示，由於AI投資增加，以及高利潤率的企業雲項目延期，2025年第一季毛利率按年減0.3個百分點至16.2%。因其AI業務跑贏，維持目標價9.2元及「買入」評級。

郭家耀：金山軟件績差走勢弱未宜博反彈 金山雲往後業績值博近6元可吸



港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，金山軟件今次業績較令投資者失望，在遊戲方面大家一直期望它會如其他遊戲公司交出不錯業績，但按季收入卻出現較明顯跌幅，是在大家意料之外，股價在績後較疲弱，亦跌穿了4月中低位，技術走勢差，就算將有新遊戲推出，大家仍會再觀望市場反應，於現價博反彈暫仍言之尚早。而遊戲股也出現頗大差異，今日金山軟件下挫的同時，網易(09999)此前公布季績表現很好，股價今日再逼近歷史高位，可見大家都傾向揀有業績支持的遊戲股。

至於金山雲，郭家耀指，對其業績有些失望，可能因第一季整體環境不算特別好，企業在AI方面開支還未加快，變相令金山雲訂單減少，到了第二季有機會出現一些改善，尤其見到很多大型科企出完業績後紛紛表示會再增加AI相關投資，這些機構的設施需求有機會回升。而金山雲在這方面一直深耕持續投資，可能對首季業績有些影響，但市場應會認同AI基礎設施增長相當快，而且它是小米(01810)生態內唯一雲平台，會和小米深度綁緊，而小米在這方面戰略相當清晰，對金山雲會有支持。今日股價下跌未需看得太淡，見其於6元附近有不錯支持，若博之後一季業績有改善，會有些值博率。

金山軟件半日跌5.96%收報33.9元，成交5.68億元；金山雲跌5.21%報6.37元，成交6.77億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

其他金山軟件相關新聞：

大行報告 | 小米、美團、快手、聯想及內房股最新評級/目標價，一表盡掌握

《異動股》金山軟件跌7%，首季純利微跌至2.8億人幣

金山雲(03896) 非執董馮宏華辭任，小米高層張鐸接任

金山軟件(03888) 首季純利跌0.2%至2.8億人幣

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇