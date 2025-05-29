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《魚缸博客》日本國債又嚟料？30年國債突破3厘，無人要齊拋！

29/05/2025

《魚缸博客》日本國債又嚟料？30年國債突破3厘，無人要齊拋！

 

　　大家都以為，特朗普唔打關稅戰啦，出埋禁制令啦，而鐵甲奇俠馬斯克都要離開白宮，世界回到正軌，大家都恢復正常，股市可以向上炒啦！但其實仲有個大危機等緊大家。

 

　　日本30年國債利率由2019年開始高歌猛進，當年仲講緊0.3厘左右，轉下眼到而家，已經去到2.93厘。其實唔單單係日本，德國、美國國債都開始無人買帳；5月20日，日本發行20年國債拍賣，拍賣反應十分冷淡，媒體形容係「災難級」。

 

　　日本國債價格如果止唔住下跌，必然惹起日本經濟崩潰，而家日本國債急跌原因，主要係日本央行唔再買債，而唔買債原因係因為通脹升溫，所以日本會開始慢慢縮減買債規模。

 

　　咁結果會係點呢？日本國債利率飆升，意味日本政府借貸成本急劇上升，短短幾年由0.3厘去到3厘，你借錢利率突然飆到咁都搞唔掂啦！更何況政府同全世界投資借錢，用咩去還呢？正所謂：「借唔借？還得到先好借！」所以大家都擔心緊日本政府「還唔還到息」呢個問題。

 

　　目前除左日本政府唔都兜底買債，仲話考慮減稅，只不過減稅又必然引起政府財政負擔，所以投資者可能因為擔心日本財政問題而又再拋售國債，陷入咗一個死循環。

 

　　所以日本呢次「國債」危機可能係下一個炸彈，而香港同日本之間互相咁近，必然有一定負面影響。博客喺度思考緊，究竟日本會大地震先，定日本國債大地震先？好難答，繼續觀望。

 

 

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