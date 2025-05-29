英偉達季度業績喜人，中東機遇抵銷出口管制利淡，專家讚前景仍強

美國頂尖AI晶片廠商英偉達公布2026財年首季業績，收入440.62億美元，超預期的433億美元，按年升69%，純利187.75億美元，升26%，經調整盈利198.94億美元，升31%。英偉達特別指出，撇除H20晶片及相關關稅影響，經調整每股盈利為0.96美元，超預期的0.93美元，但假如計入H20影響，則遜預期。

英偉達在開市前時段升超5%，截稿前報141.85美元。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，英偉達首季業績整體好過市場預期，由於美國政府在4月9日，通過對華晶片出口管制，導致集團首季度在H20產品收入低於原計劃的55億美元，只有46億美元。但市場已經消化了該項不利消息，股價亦在4月9日大跌，及後逐漸回升。曾永堅指，H20的銷售影響將延續至第二季度，原本預計的25億美元亦未能付運。不過，由於美國本土企業近期加大對AI投資，增加對英偉達晶片的需求；加上沙特等中東國家對英偉達的Blackwell的訂單亦增加，預料英偉達在第二季業績，以至全年業績將持續向好，市場預料其全年經調整盈利保守估計按年上升30%。

早前有報道指，英偉達計劃推出一款，專為中國市場設計的新型低價人工智能晶片組，將採用最新一代Blackwell架構，最早於今年6月啟動量產。該新型晶片預計售價在6500至8000美元之間，低於H20型號的10000至12000美元。但曾永堅對此消息有所保留，認為Blackwell的設計性能在H系列之上。另外，日前英偉達行政總裁黃仁勳接受《彭博》採訪時表示，美國產品與中國替代產品之間的差距正在縮小，華為最新AI晶片的性能與英偉達的H200晶片相似。曾永堅指，由於華為並非上市企業，除了發布手機產品外，其他信息相對不透明，難以評估華為目前在晶片方面的能力，但他不排除英偉達藉此向美國施壓。

溫傑：英偉達可續持有，看150美元

香港股票分析師協會理事溫傑則在《Hot Talk一點鐘》節目中表示，英偉達業績收貨，至於H20晶片方面仍面對庫存問題，毛利率仍然達到61%算不錯，盛讚其不負股王之名。

至於下個財季指引，英偉達預計季度營業收入為450億美元，溫傑指出，次季營業收入展望較首季僅微升，是因為指引扣除了80億美元H20晶片的銷售，如關稅戰方面放寬對晶片限制，次季營業收入有望增至530億美元，加上毛利率料回升至72%，總體前景吸引。





股價方面，溫傑建議持有英偉達的人士可續持貨，未來12個月內的目標價先看150美元。

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