  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

美股 | 特朗普關稅陷司法戰，市場前景不確定，美股升幅收窄

30/05/2025

美股 | 特朗普關稅陷司法戰，市場前景不確定，美股升幅收窄

 

　　美股三大指數周四（29日）收市微升，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。

 

　　道指高開後，升幅一度達167點，高見42266點，其後低見41828點；標指曾升0.93%，納指則最多升1.51%。道指收市升117.03點，或0.28%，報42215.73點；標普500指數升23.62點，或0.4%，報5912.17點；納指升74.93點，或0.39%，報19175.87點。

 

　　英偉達(US.NVDA)最新業績遠超市場預期，股價升3.2%。蘋果(US.AAPL)微跌0.2%。特斯拉(US.TSLA)升0.4%。亞馬遜(US.AMZN)升0.5%。美國電子產品零售商Best Buy(US.BBY)下調全年銷售預期，股價下跌7.3%。Salesforce(US.CRM)績後回落，下跌3.3%。惠普(US.HPQ)下調全年盈利預測，大跌8.3%。

 

美元表現反覆

 

　　美匯指數在99.95附近上落，早段小幅上升，盤中反覆跌至99.38，較前一交易日下跌約0.49%，反映美元近期整體偏弱。美元兌日圓匯率在144至146.2之間波動，盤中一度上揚，其後反覆向下，日內跌0.45%，報114.19。歐元兌美元先跌後回升，盤中一度下探至1.1210，最高觸及1.1384，最新報1.137，日內升幅約0.76%。

 

　　現貨黃金近期維持在3260至3350美元區間震盪。紐約期金上升0.7%，最新報約每盎司3345.68美元。

 

　　近期油價波動主要受全球經濟增長放緩憂慮，市場情緒較為謹慎。紐約期油跌1.47%，報每桶60.93美元；布蘭特期油跌1.49%，報每桶63.36美元。

 

撰文：經濟通國金組

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

45.700

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

113.100

異動股

00017

新世界發展

4.810

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.000
  • 00017 新世界發展
  • 4.820
  • 01057 浙江世寶
  • 5.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.550
  • 02359 藥明康德
  • 68.450
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 31.800
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.220
  • 目標︰$3.50
  • 03750 寧德時代
  • 303.400
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 22.150
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 191.100
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.000
  • 00700 騰訊控股
  • 497.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 389.400
  • 00001 長和
  • 43.650
  • 00388 香港交易所
  • 394.000
報章貼士
  • 01477 歐康維視生物－Ｂ
  • 7.590
  • 目標︰$8.00
  • 00669 創科實業
  • 87.150
  • 目標︰$112.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/05/2025 12:45  《午市前瞻》恒指次季上望二萬五，理想增程電車優勢大惟出海存憂

30/05/2025 12:07  恒指半日跌348點報23224，康師傅、比亞迪電子齊挫半成

30/05/2025 11:25  【關稅戰】又一家聯邦法院出手！特朗普關稅再遭司法挑戰

30/05/2025 11:01  《陸家嘴論壇》上海市委：重大金融政策將在下月陸家嘴論壇發布

30/05/2025 10:20  《異動股》舜宇跌5%出口股吐，美國法院暫緩禁制關稅

30/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒８２億元，買美團沽中芯

30/05/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期仍獲升目標，摩通唱好中通及航運股

30/05/2025 11:45  《財資快訊》美電跌報７﹒８４０１，九個月拆息較上日跌５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界據報以維港文化匯為抵押，尋求不逾156億元銀團貸款新文章
人氣文章

新聞>市場動向

【投資世界咁多伏？Ant Bank體驗金畀你零風險試水溫】新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

利得稅 | 黃俊碩：設立跨國企業最低利得率，共建更公平稅制新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

美印從「戰略擁抱」，走向「戰術疏離」
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？
人氣文章

Foodie What’s On

米芝蓮推介「阿鴻小吃」重返香港機場！24小時營業 必食滷水鵝、蒜香雞、機場限定現場燒製叉燒皇！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日的清新木質調！Givenchy高訂香氛新作：以柑橘和紅茶，帶來不易撞香的春夏氣息
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers關閉旗下培育鑽石品牌Lightbox！培育鑽石VS天然鑽石：差異落在價值觀上？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

有幸看過，有海運的香港
健康好人生 Health Channel
人氣文章
51歲內地女星朱媛媛抗癌5年離世，丈夫悲痛公布消息
人氣文章
40歲婦患子宮癌！全家飲食習慣惹禍，女兒早熟來經，兒子遲發育 新文章
人氣文章
超級食物 │ 薑黃5大益處：抗炎、防癌、護心肝腦，加黑胡椒提升吸收效果？ 營養師教你最有效吃法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2025 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/05/2025
新世界據報以維港文化匯為抵押，尋求不逾156億元銀團貸款
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國上訴法院暫緩執行貿易法庭關稅判決，至下月9日

30/05/2025 09:32

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處