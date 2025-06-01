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一周部署 | 美元貶值不得不防，歐央行料連續減息

01/06/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美元資產避險功能弱化

 

　　美國市場最近罕見遭遇「股債匯三殺」，反映美元資產的避險功能正在削弱，今次市場信心動搖根本性原因在於聯邦政府債務愈積愈高，而導火索則來自美國總統特朗普推行的關稅戰破壞了全球貿易格局，令美元信譽下降。此外，特朗普政府推行的減稅方案恐令財政赤字問題更加嚴重，加上6月美債到期高峰，進一步加劇市場對美國資產安全性的擔憂。在這個情況下，投資者考慮增加非美元資產的配置，如人民幣計價資產，及黃金等避險資產表現，將能分散風險。

 

歐央行連續降息

 

　　歐央行預計將在6月的政策會議上降息25個基點，是連續兩次會議減息，以應對經濟增長放緩和通脹壓力。　然而，德國央行行長納格爾表示，目前預測央行在6月的貨幣政策會議上是否會再次降息為時過早。在關稅戰前景下，各國都難以預計未來貿易表現，只能「有得減快啲減」。順帶一提，美國商務部公布4月PCE年增幅度為2.1%，物價並無顯著增長，且低於市場預期，當然關稅導致的通脹存在滯後性，但現階段已足夠讓特朗普有底氣繼續與全球貿易體系開戰。

 

中國車企內捲進入聚光燈

 

　　長城汽車(02333)董事長魏建軍暗指某些車企存在風險，甚至有一家車企將是「車圈恒大」的風險，雖未指名道姓，但市場普遍猜測指向比亞迪(01211)，比亞迪股價上周錄得五連跌。比亞迪公關經理李雲飛公開反駁，強調公司財務健康，資產負債率約為70%，並指出應付帳款佔營收比例為31%，低於同行。

 

　　李雲飛的說法可謂對也不對，財務報表內容自然有獨立審計機構認證，但是比亞迪新車連連減價、「天神之眼」智駕系統部署到低價車型都是事實，甚至有傳聞指比亞迪真的因銷售「0公里二手車」而被當局約談，可見比亞迪的去庫存壓力是真實存在的。

 

　　車企內捲問題終將影響全行業，但至少不是現在，新能源車不同於房地產，中國政府對新能源車產業的支持力度仍大，行業發展仍有可為，預計車企罵戰最後會大事化小，直至淡出公眾視野。

 

韓國政局即將變天

 

　　韓國總統尹錫悅因政治危機被彈劾下台，提前大選將於6月3日舉行。來自共同民主黨主要候選人李在明盡管也是有官非在身，但在尹錫悅自導自演鬧劇之後，李在明地位如鯉魚翻身，目前以超過49%的支持率，大幅領先執政黨代表金文洙。李在明立場親中疏遠美日，若當選勢必重整韓國對中美的外交政策，對美國在亞洲的戰略同盟產生根本性影響。　而從資本市場角度來看，韓國政策調整可能影響亞洲供應鏈布局，投資者可關注相關行業的機會與風險。

 

一周部署 | 美元貶值不得不防，歐央行料連續減息

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美元貶值不得不防，歐央行料連續減息

 

阮子曦：港股6月份有望爆邊？呢啲板塊後市看淡！

 

 

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