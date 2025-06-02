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美股 | 關稅司法戰引發波動，但美股三大指數5月均錄升幅

02/06/2025

美股 | 關稅司法戰引發波動，但美股三大指數5月均錄升幅

 

　　特朗普政府捲入關稅司法戰，美股三大指數上周五（30日）收市各有升跌，但周線及月線均錄得升幅。

 

　　道指早段一度下挫309點，低見41906點，其後回升160點，高見42376點，標指盤中曾跌1.16%。納指最多跌1.71%。

 

　　道指收市升54.34點，或0.13%，報42270.07點；標普500指數跌0.48點，或0.01%，報5911.69點；納指跌62.11點，或0.32%，報19113.77點。

 

　　本周標普500上升1.87%，道指升1.6%，納指則升2%。總結5月份，標普500指數累升6.15%，納指飆升9.56%，道指累升3.93%。

 

　　英偉達(US.NVDA)2.9%，蘋果(US.AAPL)升0.5%。戴爾科技(US.DELL)公布第一季度營收略高於預期，日內跌2.1%。豐田汽車(US.TM)4月全球銷量按年升10%，收市升2.4%。Gap(US.GAP)料關稅影響公司業務最高達1.5億美元，股價重挫逾20%。

 

　　由於對等關稅陷入法律拉鋸戰，特朗普考慮通過其他途徑實施為期150天、最高15%的關稅，他又指稱中國違反貿易協議。

 

美匯指數震盪上落

 

　　美匯指數震盪上落，一度高見99.668，其後反覆回落，日內小幅上升0.07%，報99.386。美元兌日圓偏軟，較前一交易日小幅回落0.18%，報143.95。歐元兌美元匯日內先升後跌，日內微跌0.14%，報1.1352。

 

　　現貨黃金一度下跌至每盎司3271美元，日內跌0.7%，報3294.100美元。紐約期金跌0.82%，報每盎司3316.22美元。

 

　　市場預期OPEC+或將於周六會議上決定7月產量增幅超出此前預期，導致油價承壓。紐約期油跌0.08%，報每桶60.89美元；布蘭特期油跌1.01%，報每桶62.72美元。

 

撰文：經濟通國金組

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