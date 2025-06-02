盤前攻略 | 中美關稅存陰影中概股急跌 恒指轉弱二萬三關或不保

美國4月個人消費支出(PCE)物價指數按年上升2.1%，預期為2.2%，前值漲2.3%；核心PCE物價指按年上升2.5%，符合預期。不過特朗普指責中國違反初步貿易協議，美股周五走勢反覆。道指盤中曾跌逾300點，收市倒升54點或0.1%，報42270點；納指低開低走，收跌62點或0.3%，報19113點。標普500指數近平收，報5911點。

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全月計，標普500指數累積上漲6.2%，納指更升9.6%，均創下自2023年11月以來的最佳單月表現。道指累升3.9%。美國股市錄得34年來最佳5月表現，主要是受惠於美國總統特朗普暫緩部分關稅措施。

金龍指數上周五急挫2.7%

特朗普指責中國違反上月在日內瓦達成的互降關稅協議，並指可能與中國國家主席習近平討論相關問題，有報道指美國商務部警告禁止全球使用華為「昇騰」人工智能晶片，被中方視為新一輪攻擊，因此拒絕履行稀土承諾。另外，美國財政部長貝森特表示，有信心最新的摩擦將在中美領導人很快進行的通話中得到解決。

反映中國概念股表現的金龍指數上周五下挫2.7%。阿里巴巴跌2.85%，報113.84美元；京東跌1.61%，報32.41美元；百度跌2.95%，報81.90美元；理想跌0.53%，報28.34美元；小鵬跌3.93%，報19.31美元；蔚來跌3.80%，報3.54美元；嗶哩嗶哩跌4.04%，報18.33美元。

本周關注美國非農數據

本周的市場焦點是周五公布的美國5月就業報告。經濟師估計，5月非農業職位增幅為13萬個，少於前一月的17.7萬個，失業率料保持4.2%不變。富國銀行經濟師Jay Bryson認為，5月就業報告將揭示關稅對就業市道帶來放緩的效應，令到職位增長減少。

另外，今日是內地3天端午節假期，A股休市，港股通暫停一日。

中美關稅戰未明朗，恒指走勢料轉弱





特朗普上周五批評中國違反兩國在上月初達成的貿易協議，股市備受壓力。美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)指，中國並未遵守貿易協議，稱此舉「完全不可接受」。又指中國不遵守日內瓦協議的問題必須予以解決，中國正在「拖延履行協議」且未開放其經濟。

港股近期走勢反覆，恒指自5月21日以來呈現日升日跌情況，此情況已經連續維持8日至多，顯示港股在現階段缺乏方向。若按照此趨勢，上周五恒指收跌，今日照計應反彈。但由於上周五特朗普批評中國違反兩國在上月初達成的貿易協議，中概股急跌，預料恒指今天收升的難度極大。由於中美關稅問題再出現變數，恒指轉弱，日升日跌的情況或未能維持下去，預料恒指今日走勢向下，23000點大關備受考驗。

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