港股 | 午市前瞻 | 恒指曾挫600點 專家料後市反覆尋底

中美貿易戰再觸火頭，美國總統特朗普指責中國違反上月在日內瓦達成的互降關稅協議，並指可能與中國國家主席習近平討論相關問題。不過，美國財政部長貝森特表示，有信心最新的摩擦將在中美領導人通話中得到解決。港股憂慮情緒增，加上內地端午節假期北水關閘，半日僅五隻藍籌上漲，恒生指數半日報22778，跌511點或2.2%，跌穿兩萬三，曾跌超600點穿50天線（約22729），及後修復，主板成交近884億元。恒生中國企業指數報8217，跌214點或2.5%。恒生科技指數報5044，跌125點或2.4%。

張智威：料恒指反覆下試低位

恒生指數今早低開246點，其後跌勢加劇，盤中曾低見22679.92點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計恒指短線走勢將會繼續維持疲弱，主要考慮到中美貿易戰重啟、美國上調鋼鋁進口關稅等利淡因素，令市場再次憂慮中美貿易關係再次轉差。

張智威提及，恒指今早(2日)已經跌穿中美貿易戰前(4月3日恒指收市價)的22849點水平，反映市場已經重回較憂慮貿易戰的狀態，預計恒指往後會反覆下試低位，支持位處於21800水平；至於阻力位定於23276水平。

車企價格戰反映銷量表現到頂

在多間內地車企公布上月銷售數據表現之際，中國汽車工業協會警告指，無序價格戰會加劇「惡性競爭」，至於工信部亦表明會作出配合，以加強打擊「內捲式」競爭整治力度。多間車企股價今早均錄得下跌。當中，比亞迪股份(01211)連跌第六日，盤中曾低見373.4元，創10日新低。

張智威指出，內地車企開打價格戰反映行業銷售情況不理想，加上5月汽車銷售數字僅按月錄得微升，反映汽車銷量表現或已到頂，推動各車企急切減價促銷，故料汽車板塊股價將繼續出現下行空間。張智威認為，待車企減價戰結束、汽車銷售表現開始回穩，各車企股價才會企穩。

比亞迪股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

吉利汽車股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

長城汽車股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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