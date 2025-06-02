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新世界 | 分析 | 高息累新世界償債難 明年十億美元永續債到期要關注

02/06/2025

 

　　去年起新世界(00017)財務危機引起關注，近日資金緊拙情況進一步浮面，月中新世界債價急跌，其後發現一筆約3.45億美元永續債將於6月16日到期，新世界最終決定不贖回。永續債將按目前美國三年期國債息率再加約6.2%重新定價，新票面息率將急升至約10.2%，市場憂慮公司資金壓力雪上加霜。

 

新世界 | 高息累新世界償債難 明年十億美元永續債到期要關注

 

　　最新消息顯示新世界決定就四筆永續債延遲派息半年，今日股價插水超過7%。按永續債條款，新世界即使不派息亦不會造成違約，但勢必弱化新世界未來融資條件，公司已陷入兩難局面。

 

涉事永續債重計後息率高約400點子

 

　　永續債與一般設有到期日債券不同，不設有贖回期限，正常而言會無限期向債權人支付利息，因此又會被視為「股票形式的債券」，但因應債券特性，在清償排序上仍會高於股票，但低於有期債券。近年發行的永續債多設有可贖回條款，同時票面息率可由固定改為浮動，會在指定限期前重新計價（reset），未有在指定限期前贖回永續債，票面息會按個別指標提高，以彌補債權人延長持有永續債的風險。

 

　　以新世界是次涉事的永續債為例，為2022年6月16日發行的一筆約3.45億美元債，票面息以當時美國三年期國債孳息率加上溢價(3.201%)計算為6.15%，設有三年期限讓發行人決定是否贖回永續債，否則就會按最新美國三年期國債孳息率，加上原定溢價後額外再加3%息率重新計價。目前三年期美債孳息率較永續債發行日已高出1個百分點約為3.95%，再加上額外3%息率便令永續債重新計價後息率高達10.15%。原本新世界每年為此筆美元債所需支付債息約為1.65億港元，在新世界決定不贖回後，此後三年便每年要為這筆債支付約2.75億港元債息，支出大增超過1億元。

 

新世界 | 高息累新世界償債難 明年十億美元永續債到期要關注

 

新世界 | 高息累新世界償債難 明年十億美元永續債到期要關注

 

聯儲局減息進程慢，新世界「債冚債」買時間

 

　　新世界債務危機升溫，不過胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪接受《經濟通通訊社》訪問時認為，新世界債務未至於內房企業惡劣，但壓力亦不小。他指，是次涉事永續債額度不高，但新世界都未有足夠財力贖回，加劇市場對新世界的資金壓力憂慮，而如今公司最終選擇延派債息，市場看法亦會更趨負面。以目前形勢，他認為新世界最終選擇延派債息機會更大，後續融資壓力必然增加，貸款利息成本亦會增加。

 

　　不過信誠證券聯席董事張智威張智威認為，永續債遞延派息、獲銀行對其875億元貸款再融資計劃的書面承諾，對新世界管理層而言屬好消息，因為集團在短期內可減少開支。技術上看，張智威認為新世界在近月已經沒有再向下尋底的格局，股價在今年內亦未有跌穿4元水平，反映集團仍有一定的集資能力。並預計新世界後續的還款能力、售樓情況，將對其股價有支撐作用。

 

銀行不欲新世界事件惡化傾向批出融資

 

新世界 | 高息累新世界償債難 明年十億美元永續債到期要關注

（資料圖片）

 

　　回顧危機起因，黃偉豪分析指全因公司錯估利率變化，美國聯儲局的減息進程比預期慢，令美債孳息率飆升之餘同時降低市場氣氛，削弱新世界償債能力。目前普遍預期聯儲局今年減息三次共0.75%，如減息進程再減慢，將令新世界壓力增加。他續指，說穿了公司現時就是以「債冚債」形式爭取時間，期望減息進程會一如預期甚至加快，有利市場活動繼而提高公司付息及償債能力。

 

　　本月稍早新世界同系周大福創建(00659)曾計劃發行8億人幣熊貓債，開宗明義籌集目的為贖回發行人附屬公司的部分永續資本證券，但時隔幾日便宣布取消發行，解釋指因市場利率波動較大。面對市場的不信任，新世界唯有向銀行埋手，近期不時有消息指新世界正向銀行爭取再融資，最新消息為公司正計劃籌集875億港元再融資，但有傳個別非中港銀行意欲不大，或會待個別風險敞口較大銀行落實簽約後才會參與。黃偉豪坦言新世界或未能足額籌足875億元資金，但籌得幾多得幾多，盡快解決燃眉之急最緊要。

 

　　據《彭博》報道，不少銀行在處理新世界再融資事宜極度審慎，除了首席風險官親自介入外，連銀行CEO都密切關注，而信貸委員亦會仔細審查每一個細節，提出眾多問題以評估相關風險。雖然有傳個別銀行不願向新世界再融資，但黃偉豪認為銀行都不願看到新世界出事，因為若有事故一定會衝擊銀行體系以至本港經濟，公司爆煲對銀行一定不划算，故銀行都傾向在可控風險內救助新世界，但環球息率仍高，銀行都要因應自身風險胃納審慎批出貸款，故亦兩難。

 

　　雖然新世界加速賣樓套現，進度尚算理想，但黃偉豪指出，變賣資產所得收益對龐大債務敞口而言只算杯水車薪，對償債作用未必太大。他又補充，新世界債務問題屬個別性質，本地其餘地產發展商都非常穩健，不認為新世界事件會拖累其餘地產股的信貸評級或融資能力，或會有非常輕微多一重考慮，但不會構成重大影響。

 

明年近10億美元永續債，債息支出倍增

 

　　值得留意除涉事的這筆3.45億美元永續債外，新世界目前債務敞口龐大，據債務投資平台《Bondsupermart》顯示，計及3.45億美元永續債後新世界尚餘5筆美元永續債、4筆港元債以及6筆美元債。5筆永續債之中，其中3筆為浮動計息。

 

　　需要關注其中一筆2020年發行的美元永續債將以明年6月為贖回期限，發行規模高達9.99億美元，票面息5.25%。如若新世界選擇不贖回該筆永續債，票息將按美國五年期國債孳息率重新定價，若以目前五年期國債孳息率4.10%計算，票息將高達接近12%(11.989%)，每年就該筆永續債需要支付債息將由4.08億港元，劇增至9.32億港元，新世界幾乎必須要在明年贖回該筆永續債以避免後續高昂債息支出。此外，新世界同時亦要應付未到期的債息償付，以截稿前一刻計算，5筆永續債與10筆普通債合共每年債息支出近31億元。

 

　　外電近期近乎每日都會更新新世界集資情況，據《彭博》上周四（29日）報道，新世界在籌劃875億港元再融資上，已獲得更多銀行承諾，額度已達350億港元，未來幾天或幾周將有更多銀行跟進。新世界計劃於6月底前與超過50間銀行落實再融資，被稱為「香港史上規模最大的企業再融資交易」之一。

 

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

協助：林倬樑

 

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