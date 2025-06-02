長和：英國《金融時報》報道不盡不實，不反映集團港口交易取態

長和(00001)回應英國《金融時報》文章稱，其報道涉及很多有關第三方揣測性材料，頗多不盡不實之處，並不反映集團對建議中中國以外港口交易的取態。

（資料圖片）

長和引述聯席董事總經理黎啟明於5月22日在2025年股東周年大會上回應，重申有關建議中的交易，需要經過很多審查，長和一定會全力配合，在未獲批准之前，絕對不會實施集中。

集團亦再次引述在5月12日發出聲明指，有關交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

傳貝萊德與MSC就長和港口交易與市監局會面

據英國《金融時報》引述消息報道，貝萊德和航運公司MSC的代表，於最近數星期，與中國國家市場監督管理總局面對面會談。消息亦稱，MSC與貝萊德仍在與長和商討對最終交易結構的潛在修改，希望能令中國內地監管層與特朗普政府滿意。貝萊德拒絕向金融時報置評。

長和否認內地港口交易，有消息指國企為潛在買家

會談正值長和擬確認出售包括巴拿馬的兩個港口之際。報道亦稱，由於長和對此次出售持謹慎態度，正尋找「B計劃」，包括探索分開出售其在大中華區剩餘的10個港口的部分或全部，但指有關考慮僅處於早期階段。報道更指，國企是中國港口的潛在買家。

另一方面，報道亦引述消息指，長和還可能選擇推遲出售巴拿馬港口。在上月的股東會上，長和稱「絕不會做任何違法或不合規的事情」。報道亦引述一位參與計劃的人士表示，長和及財團「在政治問題解決之前不會在巴拿馬問題上取得進展」。

撰文：經濟通採訪組

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