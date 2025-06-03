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美股 | 白宮指中美領導人或本周通話，美股收市微升

03/06/2025

美股 | 白宮指中美領導人或本周通話，美股收市微升

 

　　美股三大指數周一（2日）收市小幅向上，美國總統特朗普威脅將鋼鋁關稅據高一倍，令國際貿易局勢再度緊張。但白宮發言人萊維特表示，特朗普或於本周與中國國家主席習近平通電話。

 

　　道指低開後跌幅一度擴大至416點，低見41853點；標指曾跌0.85%，以納指反覆最多跌0.67%。道指收市升35.41點，或0.08%，報42305.48點；標普500指數升24.25點，或0.41%，報5935.94點；納指升128.85點，或0.67%，報19242.61點。

 

　　特斯拉(US.TSLA)近期在歐洲市場銷售表現承壓，收市下跌1.1%。Applied Digital(US.APLD)與CoreWeave(US.CRWV)簽訂15年70億美元數據中心租賃協議，前者大升48%，後者亦升8%。莫德納(US.MRNA)新一代新冠疫苗獲美國FDA批准，日內升1.8%。

 

美匯盤中低見98.61

 

　　美匯指數持續偏軟，盤中一度低見98.61，日內波動區間為98.6至99.4。年初至今，美匯指數累計跌幅逾9%，反映市場對美元資產信心持續下滑。

 

美元兌日圓匯率明顯走弱，盤中一度跌至142.54，日內下跌0.84%，報142.81。歐元兌美元匯率明顯走強，盤中突破1.14，日內漲幅逾0.79%，報1.1434。歐元兌美元匯率近期持續上揚，從5月29日的低點1.1234穩步升至今日高位1.144。

 

　　現貨黃金與紐約期金價格大幅上漲。現貨黃金盤中飆升，報每盎司3380.45美元，紐約期貨同步上揚2.7%，報每盎司3404.62美元。

 

　　紐約期油與布蘭特期油雙雙上升，市場情緒明顯回暖。紐約期油升3.70%，報每桶63.03美元；布蘭特期油升3.69%，報每桶65.10美元。

 

撰文：經濟通國金組

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