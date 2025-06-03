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老鋪黃金成最瘋狂新股千元在望，惟風大浪急當心解禁魔咒

03/06/2025

老鋪黃金成最瘋狂新股千元在望，惟風大浪急當心解禁魔咒

 

 

　　關稅戰風險回升，推高金價重上每盎司3301美元，而且新消費+網紅經濟概念當炒，作為非傳統金舖品牌的老鋪黃金(06181)周二盤中升至972.5元，再創上市新高，目前公司市值已經是上市時的23倍。老鋪黃金毫無疑問是港股市場上的最瘋狂半新股，同時也是香港最貴股票，排在第二名的蜜雪集團(02097)今日收報586元，不過是老鋪黃金每股價值的六成。

 

　　老鋪黃金周二收報964.5元，只要股價明日（4日）再升3.7%，便可以成功突破1000元關口，成為「金牛股」。

 

　　老鋪黃金創立於2009年，為中國第一間推廣「古法黃金」概念的品牌，並聲稱所有金飾均由手工製造，採納「點翠」、「燒藍」、「金銀蠟」等古法製金技術，故店內售賣的黃金價位較一般足金更高，被市場稱為「黃金界愛馬仕」。據老鋪黃金2024財年業績顯示，期內收入按年增長167.5%至85.06億元人民幣；純利按年增長253.9%至14.73億元人民幣。公司解釋上述表現主要受惠品牌影響力持續擴大，以及公司產品持續優化，業績表現反映其「古法黃金」概念確實得到市場的青睞。

 

　　老鋪黃金作為新消費賽道黑馬，股價表現多次創造驚喜，更勝其他一些重磅新股。翻查港交所披露易通告，老鋪黃金於去年6月20日起招股，每股招股價40.5元，該股首日掛牌（2024年6月28日）收報70元，即較招股價高出超過七成，及後股價升勢愈見凌厲且屢次破頂，上市短短2個多月（2024年9月10日）已經突破100元關口，其後在今年2月21日突破500元大關，至今已經飆升至逾950元。

 

老鋪黃金股東禁售期今月屆滿

 

　　博威環球證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，若國際金價在短期內回升至每盎司3500美元水平，將有望帶領老鋪黃金在未來一至兩個月攀升到980至1000元水平；若國際金價在年底破頂達3800美元水平，老鋪黃金則有望上升到1100至1150元水平。不過，聶振邦亦提醒投資者，若新一輪中美貿易談判取得很大進展拉低金價，則不排除老鋪黃金會回落至700至750元水平。

 

　　但值得留意的是，老鋪黃金上市至今滿11個月，這意味著上市前股東將迎來套現時刻，到6月28日，控股的徐高明家族最多可拋售超過5500萬股（計及天津金橙、天津金積、天津金諦等間接控制公司），二股東陳國棟亦可減持最多754萬股，到底老鋪黃金能否抵擋過禁售期考驗，答案要待時間揭曉。

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