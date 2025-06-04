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美股 | 美國4月職位空缺意外上升，美股收高，道指連升4日

04/06/2025

美股 | 美國4月職位空缺意外上升，美股收高，道指連升4日

 

　　美股三大指數周二（3日）收市報升，美國4月職位空缺數意外升至740萬，顯示美國勞動市場需求仍具韌性，推動大市靠穩，投資者關注國際貿易局勢最新發展。經濟合作與發展組織(OECD)大幅下調美國經濟增長預期，並預測通脹攀升。

 

　　道指低開後，一度跌119點，低見42186點，其後倒升262點，高見42568點；標指最多升0.77%，納指亦最多升1.13%。道指收市升214.16點，或0.51%，報42519.64點；標普500指數升34.43點，或0.58%，報5970.37點；納指升156.34點，或0.81%，報19398.96點。

 

　　英偉達(US.NVDA)升2.8%，其市值超越蘋果(US.AAPL)及微軟(US.MSFT)，此前富瑞預測美偉達的利潤率將飆升至80%。微軟日內升0.2%，公司宣布全球裁員約6000人後，本周再度裁減超過300個職位。特斯拉(US.TSLA)日內一度升逾3%，收市前回吐大部分升幅，收市升0.5%。

 

　　美匯指數盤中一度下跌，隨後持續反彈，微升0.53%，報99.226。美元兌日圓匯率盤中一度跌至142.37，創下近一周低位，隨後逐步向上，日內升0.89%，報143.98。歐元兌美元反覆向下，日內下跌0.60%，報1.1372。美國國債孳息率走低。基准10年期美債孳息率下跌4個點子至4.418%。

 

紐約期金持續高位震盪

 

　　紐約期金價格持續高位震盪，日內下跌0.62%，報每盎司3375.83美元。國際原油市場維持升勢，紐約期油升1.42%，報每桶63.41美元；布蘭特期油升1.56%，報每桶65.64美元。

 

撰文：經濟通國金組

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