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新消費概念續落鑊破頂，蜜雪升半成，泡泡瑪特漲近4%

04/06/2025

新消費概念續落鑊破頂，蜜雪升半成，泡泡瑪特漲近4%

 

　　資金繼續炒作新消費概念股。當中，毛戈平(01318)現價升6.4%，報121.9元。盤中曾見123元，創新高。以現價計，該股暫連升2日，累計升幅13.9%。該股成交約137萬股，涉資1.64億元。

 

　　另外，泡泡瑪特(09992)升3.5%，報242.2元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9.9%；布魯可(00325)升4.9%，報172.9元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅17%；蜜雪集團(02097)升4.8%，報614元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅13.4%；老鋪黃金(06181)升1.1%，報975元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅11.2%。

 

　　現時，恒生指數報23654，升141點或升0.6%，主板成交逾526億元。國企指數報8581，升62點或升0.7%。恒生科技指數報5225，升35點或升0.7%。

 

　　即月期指新報23528，升160點，低水126點。即月國指期貨報8529，升69點，低水53點。即月科指期貨新報5211，升37點，低水12點。

 

撰文：經濟通市場組

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