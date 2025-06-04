新股 | 周六福珠寶通過港IPO上市聆訊，集資擴大銷售網絡

周六福珠寶最新上載聆訊後版本初步招股文件顯示，中金公司(03908)(滬:601995)及中信建投國際為聯席保薦人。公司去年曾傳計劃集資數億美元，估值計或超過100億元(人民幣．下同)。

文件引述機構資料指出，以去年商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計，在中國所有黃金珠寶公司中分別排名第6及第10，市場佔有率分別為6.2%及1%。

是次上市集資，主要用於擴大銷售網絡、提高品牌知名度、提升產品供應及設計，及用作一般營運資金。該集團截至2024年底，共有4129家加盟店及自營店，當中包括於去年新增的4家海外店，分別位於泰國、老撾及柬埔寨。而今年公司則分別於馬來西亞及越南開設兩間加盟店，提升在東南亞市場的品牌影響力。

周六福去年多賺7%

公司去年盈利7.06億元，升7%；收入57.18億元，增11%，主要受惠於黃金珠寶銷售增加，及加盟網絡擴張，加盟店及自營店數目增加所致。不過同期毛利率25.9%，按年跌0.3個百分點。公司於2023年度及2024年3月分別派息3億元及3.48億元，今年3月亦宣布分派股息1.97億元，不過公司稱未有確定派息政策及分派比率。

集團亦透露，曾經於2019年4月及2022年6月兩次申請到內地深圳A股市場上市，首次未有成事，第二次申請時，其因應考慮到本地及海外資本市場情況及未來發展策略，因此認為於香港股票市場將進一步提升形象及市場知名度，並於2023年11月自願撤回上市申請。





李偉蓬與陳創金成立集團前身深圳市周天福，翌年李偉蓬弟弟李偉柱收購陳創金手上股權，並在2012年改名為周六福。周六福去年6月亦曾向聯交所遞交上市申請，惟最終失效。直至上月中，中證監對公司在香港發行上市等進行備案。不過，公司曾被指與周大福(01929)、六福(00590)「撞名」。

撰文：經濟通採訪組

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