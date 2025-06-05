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盤前攻略 | 就業數據差美股個別走 樂觀情緒主導恒指有望續升

05/06/2025

　　美國5月ADP私營部門就業職位增加3.7萬個，低於預期，增幅創下兩年最低水平。數據公布後，特朗普立即在社交媒體貼文，指聯儲局主席鮑威爾應即時減息。此外，美國供應管理協會(ISM)發布的5月非製造業指數跌至49.9，為一年來首度跌穿50點的盛衰分界線。道指收跌91點，收報42427點。標普500指數收市持平，升不足1點，收報5970點；納指高收61點，收報19460點。

 

盤前攻略 | 就業數據差美股個別走 樂觀情緒主導恒指有望續升

 

　　Meta升逾3%；英偉達僅升0.5%；蘋果公司曾升1.5%，收市倒跌0.2%；Alpahbet反彈1%。特斯拉上月中國產汽車銷量按年降15%，連跌八個月，該股盤中曾挫近半成，收市仍跌3.6%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數反彈2.04%。阿里巴巴升3.90%，報119.45美元；京東升2.84%，報33.33美元；百度升1.36%，報84.89美元；理想跌0.17%，報29.46美元；小鵬升3.77%，報20.37美元；蔚來升6.23%，報3.75美元；嗶哩嗶哩升1.50%，報18.27美元。

 

夜期高水，ADR個別走

 

　　恒指夜期升126點，報23666，高水12點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高1.05%，折合142.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.71%，折合44.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.70%，折合515.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.73%，折合34.3港元；港交所(00388)ADR較港股高0.75%，折合406.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.11%，折合93.0港元。

 

淡友腳軟黑期走高，恒指料高開百點


　　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，昨日恒指續升過百點，熊證總數減少過千張，除了部分被收回外，淡友減倉亦明顯。目前熊證重貨區維持於24000至24099區間，該區總數860張對應期指，而最多新增區位於24100至24199區間，新增數量僅有117張。而熊證最貼近現價的23700至23799區間，數量減少290張至只有278張，顯示部分淡友不敢看得太淡。牛證總數增加數百張至7459張，佔牛熊比例升至60%。目前，牛證重貨區維持於22600至22699區間，總數有666張；而最多新增區位於23200至23299區間，該區新增412張。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升137點，報23783，高水129點，預料恒指跟隨高開過百點。

 

　　港股近日走勢平穩向上，早前白宮指本周末中美元首將會通話，儘管通話尚未落實，但市場似乎一面倒反映樂觀情緒，中港股市升定先。昨日恒指高位23716，距離關稅戰後高位23917僅約200點，不排除這兩日有機會升穿該水平。至於後市能否進一步挑戰今年高位24874，則需要有更多的利好因素支持，例如中美元首成功通話，或內地進一步推出刺激經濟措施。

 

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