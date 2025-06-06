蘋概股 | 蘋果下周舉行全球開發者大會，蘋概股隨時再炒起可趁低吸？

蘋果公司(US.AAPL)一年一度的全球開發者大會(WWDC)將於6月10日至14日舉行，屆時有望發表下一代作業系統的重要升級以及部分品類，惟華為亦宣布Pura 80系列手機及全場景新品發布會定於6月11日召開，恰與其撞期。不過，蘋概股昨日(5日)仍借勢急升，其中舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)都飆逾半成，惟今日(6日)即見回吐，始終受制蘋果股價走勢欠佳。蘋果昨跌1.1%收報200.63美元，今年以來累跌近兩成，為「科技七雄」中表現最差股票。不過，上述蘋概股股價落後，若下周蘋果WWDC有驚喜，隨時又再炒升，現或可趁低吸納。

（Ap圖片）



蘋果全球開發者大會下周二開幕 華為Pura 80系列發布會周三舉行

2025年蘋果全球開發者大會(WWDC)將於下周二(10日)開幕。據蘋果官網公布的日程，本屆WWDC將於6月10至14日以網上形式舉行。大會將重點展示蘋果最新的開發工具、技術創新及全新功能，並為開發者提供豐富的專題講座和深度交流機會。而據知情人士透露，蘋果將在本次WWDC上宣布採用年份來對作業系統命名，更改其編號方式，摒棄以往版本號順延的方式。預計蘋果將發布iOS 26、iPadOS 26、macOS 26等系統更新。在AI方面，Apple Intelligence或會提供更多AI功能，並支持使用協力廠商語音助手。



不過，根據彭博社記者Mark Gurman日前報道指，蘋果目前並無準備大型新產品，那也代表今次WWDC極可能成為一場純粹發表新系統軟體為主的發表活動，雖然並未完全排除會有小規模新品更新的可能，但整體來看，蘋果要在 大會上發表新硬體的機率不高。事實上，近年來WWDC活動並不一定會有新品推出，蘋果在2024年WWDC就完全聚焦於軟體更新，未有任何硬體推出。

另邊廂，華為宣布，Pura 80系列手機及全場景新品發布會定於下周三(11日)14時30分召開。華為此番官宣預熱海報文案為「以遠見，超所見」，透露出手機雙鏡頭模組畫面，可見影像能力將是新品和發表會的重要看點。Pura 80作為華為旗艦新品，在鏡頭、模組、感測器等方面將採用供應鏈前沿技術，並有望成為首款搭載HarmonyOS 5作業系統的高端直板旗艦機型。有供應鏈人士稱，華為Pura 80 Ultra有望全球首發搭載目前行業內尺寸最大的潛望長焦鏡頭，並在AI功能上持續升級。

據報蘋果阿里在華合推AI受阻 網信辦關注關稅戰風險

另外，蘋果原計劃與阿里巴巴(09988)合作在內地推出AI服務，但據報計劃受阻，在國家網信辦的審批停滯不前，主因當局關注關稅戰，可能令中美關係更加不明朗。據英國《金融時報》引述消息報道，蘋果及阿里在2月時曾表示將合作為內地iPhone推出Apple Intelligence，但必須得到監管機構批准。報道指，延遲推出有關服務令蘋果面對更大壓力，因其在內地市佔率正被配備DeepSeek AI技術的華為手機逐步取代。



數據顯示，蘋果在中國高階智能手機市場市佔率從2023年初的70%，驟降至今年第一季的47%，而華為則從13%升至35%。

Needham下調蘋果評級至持有 因盈利風險、競爭及估值

值得留意，投行Needham近日將蘋果評級由「買入」下調至「持有」，指其盈利風險增加、競爭加劇以及估值過高。該行分析師認為蘋果近期缺乏催化劑，並相信在未來12個月內容易面臨下行風險。雖然蘋果繼續受益於龐大的用戶基礎和高端品牌形象，但未來盈利動能有限，現在預測2025財年每股盈利為7.06美元，低於先前7.13美元的預期，並預計收入增長將較競爭對手緩慢。而估值仍是核心問題，蘋果目前的交易價格是其2026年盈利的26倍以上，這一水平比其10年平均水平高出50%，也遠高於市場平均水平。這一倍數處於其大型科技同行的高端，儘管增長較慢。



Needham還警告蘋果核心業務面臨的威脅日益增加。智能手機需求放緩、與Google每年200億美元搜索協議的風險，以及潛在的iPhone關稅可能會影響盈利。在中國，蘋果的收入正受地緣政治緊張局勢、品牌吸引力下降以及來自本地品牌日益增長的競爭壓力。如果完全吸收關稅，僅關稅一項就可能使蘋果的每股收益減少0.80美元。另外，來自競爭對手的新形態產品，如Meta的智能眼鏡和Jony Ive與OpenAI的合資企業，對iPhone主導地位構成長期戰略威脅。總體而言，蘋果股票上行空間有限，除非出現iPhone更換周期或科技巨頭積極擴展到高利潤率的廣告業務，否則每股170至180美元是更好的入場價位。

4月內地市場手機出貨量按年增4% 智能手機出貨量跌1.7%



另方面，中國信通院日前公布數據顯示，2025年4月，內地市場手機出貨量2503.8萬部，按年增長4%，其中5G手機1988.9萬部，按年下降1.7%，佔同期手機出貨量的79.4%。2025年首4個月，內地市場手機出貨量9470.8萬部，按年增長3.5%，其中5G手機8093.2萬部，按年增長5.6%，佔同期手機出貨量的85.5%。

2025年4月，智能手機出貨量2229.4萬部，按年下降1.7%，佔同期手機出貨量的89%；智能手機上市新機型32款，按年增長10.3%，佔同期手機上市新機型數量的64%。2025年首4個月，智能手機出貨量8683.6萬部，按年增長0.5%，佔同期手機出貨量的91.7%；智能手機上市新機型116款，按年增長16%，佔同期手機上市新機型數量的71.2%。

溫鋼城：可受惠蘋果華為互鬥 較看好比電舜宇瑞聲也可吼

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，多隻蘋果概念股早前已經過一輪調整，其中比亞迪電子(00285)可考慮，近期其股價處於低位，現價買入「輸極有限」，另瑞聲(02018)及舜宇(02382)等龍頭也可吼，惟當中也仍較看好比亞迪電子。縱使今次蘋果全球開發者大會與華為新機發布會撞期，上述股份反可漁人得利，若兩間公司互鬥，更多人換機，故蘋槪股昨日股價造好，相信未來仍有入市機會，若調整至更便宜價位，機會就愈多。至於蘋果近期走勢較弱，但溫鋼城認為經回落整固後下周或有機會反彈，若跌至195美元會有些吸引力，始終手機已變成必需品，只不過潛在風險是特朗普定要蘋果回美國設廠，屆時一部手機若真的賣3700美元會很嚇人。

溫鋼城又指，比亞迪電子、瑞聲及舜宇等隨著近期股價下跌，估值也不貴，預測市盈率只有10幾倍，若跌得多，有資金考慮趁低吸納也不出奇，或會借有新產品或發布會等消息入市。其中舜宇若已持有，不宜急於沽貨，不排除下周蘋果及華為發布會有好消息，舜宇近兩周也只低見約58元，可先看往後能否升至68元。瑞聲近期則受制20天及50天線，但仍有機會升至100天線約41.7元。

蘋果概念股今日普遍下跌，舜宇跌1.82%收報62.15元，瑞聲跌1.69%報37.8元，比亞迪電子跌1.08%報32.05元，高偉電子(01415)跌3.33%報23.2元，丘鈦科技(01478)跌2.81%報6.58元，惟鴻騰(06088)升3%報2.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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