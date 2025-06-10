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開市Go | 中美會談未完，蘋果Siri無更新，比亞迪拆股除淨

10/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市各有升跌，標普500指數連升8日，市場關注倫敦中美經貿會談進展，投資者普遍期待此次會談能為全球經濟帶來積極變化，緩解中美貿易緊張局勢，進一步提振全球市場信心。道指收市跌1.11點，報42761.76點；標普500指數升5.52點，或0.09%，報6005.88點；納指升61.28點，或0.31%，報19591.24點。目前標普500指數距2月19日創下的歷史高位6144.15僅距約3%。中國金龍指數上升151點。

 

2、中國國務院副總理何立峰於周一（9日）下午，在英國倫敦與美國代表舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，歷時逾6小時。《央視》公眾號「玉淵譚天」表示，會議將於周二（10日）繼續進行。

 

3、《華爾街日報》報道，在「中美經貿磋商機制」首次會議前，美國總統特朗普給予美國談判人員空間，解除對華出口管制。

 

4、蘋果公司周一在美國加州總部舉行2025年「全球開發者大會」，並推出多項新產品及新功能，包括用於各款蘋果產品的液態玻璃。另外，蘋果公司於今年秋季將「OS 2​​6」的操作系統等。不過，市場早前預期Siri語音助手會獲蘋果AI加持，蘋果軟件主管費德里吉承認短期內將不會推出Siri更新，受消息影響，蘋果在美股價跌逾1%。

 

5、美國洛杉磯警民衝突事件升溫，美國國防部已派遣700名美國海軍陸戰隊，前往洛杉磯支持國民警衛軍的工作。另外，加州政府則向法院提出訴訟，要求裁定美國總統特朗普發布的總統備忘錄、國防部調派加州國民警衛隊進入洛杉磯地區的命令違法，並要求撤銷相關命令。

 

6、中國國務院新聞辦公室將於周二上午10時舉行新聞發布會。國家發改委副秘書長肖渭明、教育部、民政部、財政部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委有關負責人，將介紹進一步保障和改善民生有關政策情況，並回答記者問題。

 

7、三隻中小型新股周二在港股上市，周一暗盤表現個別發展，容大科技(09881)及新琪安(02573)暗盤飆升逾70%；至於元光科技暗盤則下跌逾10%。另外，多間A股上市公司亦有傳準備來港上市，包括內地珠寶股潮宏基、鋰電池供應商億緯鋰能等。

 

8、澳門政府給予「衛星賭場」的3年過渡期今年底到期，新濠國際(00200)旗下新濠博亞，以及銀娛(00027)旗下澳門娛樂場將會在今年底前結束衛星場經營，而澳博(00880)旗下澳娛計劃買回部分衛星場自營。

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2025 14:30
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