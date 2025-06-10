港股 | 午市前瞻 | 中美談判未必馬上有共識 恒指短線挑戰24874

中美貿易談判周二將繼續，據報美國財長貝森特形容會談良好，美商務部長盧特尼克則指會面富有成果，北京則透過官媒放風稱中方有誠意但同時也有原則。憧憬會談進展，恒生指數半日報24261，升79點或0.3%，繼續刷新自3月20日以來新高，主板成交超過1270億元。恒生中國企業指數報8809，升29點或0.3%。恒生科技指數報5415，跌17點或0.3%。

（istock圖片）

麥嘉嘉：港股估值仍有折讓望有支撐

中美談判待續，但美國官員會面後主力唱好會談，外電報道美方大有可能會以放寬技術出口限制換取中方放寬稀土限制。港股承接上日觀望偏好氣氛，恒指半日再升約數十點，權重較細包括醫藥股、內房股及內需股等有炒興。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，目前市場主要觀望中美談判，消息公布不多下市場亦偏向樂觀，上周升破2月以來的下降軌後續有升勢，突破24000後可以前頂24874為短線阻力目標，下方2390為即市支持，廿天線則為較大支持水平。

針對近日市場對晶片及稀土的憧憬，麥嘉嘉認為七年前中美談判的第一次共識，都要等到一年才能達成，她認為上述貿易條件於何時落實仍有待商榷。但即使大市回吐，她提到目前恒指市盈率約為10.68倍，比起五年平均值約10.85倍以至今年3月的11.05倍仍有所折讓，可望在大市回吐之際支撐港股，憧憬港股仍有向上修復空間。

恒生指數今早繼續突破逾兩個半月高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

賭股難有長線資金支持

澳門衛星賭場經營三年寬限期即將完結，昨日起各大經營衛星賭場博企公布後續處理，其中經營九間衛星場的澳博(00880)宣布將會結束其中七間衛星場，但就宣布有意收購凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場。澳博股價半日升超過6%，經營十六浦的實德環球(00487)半日暴升1.6倍。麥嘉嘉指澳博將兩間賭場轉直營將短線利好股價，有利擴大業績盈利增長，但整體消息面短暫，整體博彩業仍未算有起色，要撓動中長線資金流入仍需要重新擴大貴賓廳收入才能有成效，否則仍難有起色。

她又提到，衛星場停運對多隻相關細價股影響較大，料短線對其餘賭股有氣氛上的影響，故短線上不宜撈底。但中長線則可關注非博彩業務較多股份，如美高梅(02282)等，因其娛樂設施較多，預期行業調整期間股份抗跌力較強，中長線看法較為中性。

銀娛股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

澳博股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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