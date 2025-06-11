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美股 | 美方暗示對華貿談有進展，標普500指數連升三日

11/06/2025

美股 | 美方暗示對華貿談有進展，標普500指數連升三日

 

　　美方暗示對華貿談有進展，美股三大指數周二（10日）收市報升，標普500指數連升三日。

 

　　道指早段一度升164點，收市升105.11點，或0.25%，報42866.87點；標普500指數升32.93點，或0.55%，報6038.81點；納指升123.75點，或0.63%，報19714.99點。

 

　　中美官員於倫敦進行的經貿會談進入第二天。美國商務部長盧特尼克於周二表示，本次談判進展順利，雙方已進行長時間且密集的磋商。不過，財長貝森特已返回美國，表示要參加國會聆訊。

 

　　特斯拉(US.TSLA)大升5.7%，美國總統特朗普表示，白宮並無計劃停用星鏈(Starlink)服務。台積電(US.TSM)5月營收按年大升逾39%，收市升2.6%。Meta Platforms(US.META)升1.2%，據報同意以148億美元收購人工智能新創公司Scale AI的49%股份。

 

　　美匯指數呈現震盪上落格局，盤中最高觸及99.39，最低下探至98.86點，日內報99.08，升幅約0.07%。美元兌日圓匯率呈現震盪偏強格局，盤中一度升至145.29，隨後回落至144.4，日內報144.96，較前一交易日升約0.27%。　歐元兌美元匯報1.1425，升約0.04%。歐元近期維持區間震盪，未明顯突破。

 

黃金價格好淡爭持

 

　　現貨黃金價格好淡爭持，盤中最低觸及3302美元。市場情緒謹慎，紐約期金基本持平，日內僅微升0.02%，報每盎司3355.73美元。

 

　　布蘭特原油盤中一度上漲至每桶68美元，之後反覆向下，日內跌0.56%，報66.67美元。紐約期油盤中最高觸及65.10美元，收盤約63.76美元，下跌0.72%。

 

撰文：經濟通國金組

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