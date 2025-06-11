港股 | 午市前瞻 | 車企內捲新戰場 承諾不拖帳當心現金流

外電報道中美貿易磋商仍在進行，至倫敦時間周二傍晚兩國代表仍在為磋商敲定技術細節，據美國財政部一位官員透露，會議可能持續到夜間。《彭博》引述美國商務部長盧特尼克向記者表示，如果與中國能解決稀土和磁鐵出口許可問題，美國的出口管制可能會「放鬆」。滬綜指連續第二日衝擊三千四，中資金融股活躍，帶動恒生指數半日報24392，升229點或1%，繼續刷新3月中旬以來新高，主板成交逾1321億元。恒生中國企業指數報8861，升93點或1.1%。恒生科技指數報5455，升63點或1.2%。

連敬涵：料恒指可企穩24000點

恒指今早高開28點，其後升幅擴大，盤中曾高見24415.2點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指近日能企穩24000點水平，加上市場憧憬「中美經貿磋商機制」會議有一定成果，可見港股近期的表現正面樂觀。他提及，市場正觀望中美倫敦會談、港股資金未有流走跡象、香港銀行同業拆息未見回升，均有利資金流入本港股市，預期恒指後續能繼續企穩24000點關口。

連敬涵提及，投資者要留意美國會否放寬晶片限制、美國對華關稅會否取消、中美後續會達成什麼協議等消息。若上述利好因素順利出台，預計今年恒指高位可挨近24900點水平。相反，若中美及後未能達成共識，兩國關係再度惡化，預計恒指則可能回落至23000點。

車企早還款非易事，變相利好大廠

內地車企減價戰愈演愈烈，甚至驚動到中國工信部下令要出手整治。為回應中國國務院《保障中小企業款項支付條例》，比亞迪(01211)、吉利(00175)、廣汽(02238)等車企，今日起分別向供應商帳期作出承諾，將供應商支付帳期統一至60日內。

連敬涵認為，上述消息對供應商及汽車行業健康程度有利，不過各間車企未有在承諾中提及實際期限。現時大部分車企的供應商支付帳期均超過100日，若要在短時間將支付帳期縮短至60日並不是容易事，因此投資者應要謹慎留意車企現金流是否足夠應對。連敬涵亦指，在汽車板塊當中最看好比亞迪，主要考慮到其現金流表現充裕，若日後確實要在60日內向供應商還款，並不會對比亞迪構成巨大壓力。

另外，比亞迪周二(10日)起擴大股本，包括「10送8」紅股，另以資本公積金每10股轉增12股，意味著10股變30股，相當於「一拆三」。該股股價連升兩日，今日盤中曾高見143.6元。連敬涵解釋，除因為比亞迪拆細股份拉低每手入場費，吸引更多散戶入市之外，其「10送8」的紅股要到7月29日才會到手，意味市場上的股份供應突然少了三分之二，故現時出現「炒供求」的現象。

連敬涵認為，現價（即138元水平）可以追入比亞迪，待6月汽車銷售數據公布後再作部署。若日後沒有特別的利淡消息，預計比亞迪日後將有望重回157元高位。

比亞迪股價走勢（以拆細後價格計算）（經濟通HV2報價系統截圖）

吉利汽車股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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