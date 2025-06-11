  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

景順趙耀庭：下半年偏好非美國股票，料美元跌5%減息最多三次

11/06/2025

　　景順環球市場策略辦公室今日發布《2025年年中投資展望》，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，全球經濟與政治格局正快速變化，市場不確定性自去年起顯著增加。他建議投資者透過分散投資於不同地區市場及資產類別，以降低風險。

 

景順趙耀庭：下半年偏好非美國股票，料美元跌5%減息最多三次

（柳英傑攝）

 

非美國股市下半年表現可期

 

　　趙耀庭提到，「解放日」宣布的對等稅及其後暫緩實施，引發市場劇烈波動，政府政策的不穩定削弱了企業信心與消費者情緒。他認為，美國股市估值仍偏高，建議聚焦低波幅、高質素及高股息的美國股票，並限制超大型股的持倉。展望未來，非美國股市預計在歐洲及亞洲市場帶動下將表現出色。

 

　　在中國市場方面，政府明確表態支持經濟增長及推動股市上漲，他表示景順將順應此趨勢進行投資布局。

 

減持信貸板塊，美國違約風險被誇大

 

　　債券方面，鑑於美國政策波動及財政前景不明，趙耀庭指出，將傾向投資於美國以外的全球債券，並計劃輕微減持大部分信貸板塊，對投資組合的整體風險保持審慎態度。

 

　　針對市場對美國國債違約的擔憂，他認為相關言論過於誇張，對美國債務上限的提高抱有信心，但警告聯邦政府的現金及非常規措施可能在8月耗盡。

 

美元料下半年走弱，聯儲局或減息兩至三次

 

　　美元方面，趙耀庭認為，全球多國正重新評估對美元的風險敞口。自2022年以來，各國央行大幅增持黃金，顯示其正尋求分散對美元的依賴。若此趨勢持續，美元可能長期走弱，預計下半年將進一步貶值，幅度可能達5%。同時，報告預測美國聯儲局今年下半年將減息兩至三次。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01860

匯量科技

7.750

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.900

異動股

06680

金力永磁

19.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.050
  • 06680 金力永磁
  • 19.800
  • 00690 聯康生物科技集團
  • 0.124
  • 02573 新琪安
  • 18.520
  • 02020 安踏體育
  • 97.500
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.000
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.480
  • 目標︰$3.15
  • 09999 網易－Ｓ
  • 209.000
  • 目標︰$207.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 141.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 02318 中國平安
  • 48.750
  • 00001 長和
  • 46.550
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 24.200
  • 目標︰$26.00
  • 02601 中國太保
  • 27.650
  • 目標︰$29.00
  • 00688 中國海外發展
  • 13.680
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/06/2025 14:46  《異動股》泡泡瑪特倒升3%再破頂，薄荷色Labubu天價成交

11/06/2025 12:45  《午市前瞻》正面消息助港股維穩兩萬四，承諾不拖帳車企當心手緊

11/06/2025 12:06  A股帶動恒指半日升229點報24392，中資金融股造好

11/06/2025 15:02  【外圍經濟】廉航捷星亞洲下月31日停運，遣散逾500名員工

11/06/2025 11:14  比亞迪等多家車企承諾帳期60天，專家：應規範支付方式，禁匯票

11/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒９億元，買美團沽騰訊

11/06/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成，滙證降信行評級至持有

11/06/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９１，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：港股今年將保持強勁，對私人消費提供支持新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

景順趙耀庭：下半年偏好非美國股票，料美元跌5%減息最多三次新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

海天招股 | FOCUS | 「醬油茅」赴港招股，大幅折讓「餡餅VS陷阱」新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

雪糕買一送一優惠︰GODIVA黑朱古力味軟雪糕、DALLOYAU西瓜軟雪糕｜Venchi新推椰汁紅豆冰味意式雪糕
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

颱風季來了！雨季穿搭必備：韓國大熱Rockfish雨靴、日系雨傘+功能性雨褸 ，盤點15+防水時尚單品！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

結婚對象不是最愛？我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛
人氣文章

Beauty

父親節2025｜Aesop 煥膚面膜、Svenson 生髮療程、ISSEY MIYAKE香水！為爸爸送上貼心的護膚香氛禮物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡秘訣 │ 40歲Cookies餅碎凍齡外貌曝光，赴英國讀碩士、曾任德勤高級審計員新文章
人氣文章
長壽密碼 │ 「端粒」縮短與細胞衰老有關？最新研究揭示維他命D補充劑有助逆齡
人氣文章
養生之道 │ 80年代「御用惡女」梁珊多年回流，80高齡近況大談養生之道
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/06/2025
陳茂波：港股今年將保持強勁，對私人消費提供支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處