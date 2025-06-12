  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | 中美貿談達框架，未能消除華爾街疑慮，美股先升後跌

12/06/2025

美股 | 中美貿談達框架，未能消除華爾街疑慮，美股先升後跌

　　中美原則上就落實日內瓦會談共識達成的框架，但未能消除華爾街疑慮。且美國5月CPI升幅低於預期，再引發白宮與聯儲局矛盾。美股三大指數收市報跌，標普500指數結束三連升。

 

　　道指高開15點後，一度升最多248點，高見43115點；標指曾升0.34%，納指最多漲0.43%。道指收市跌1.10點，報42865.77點；標普500指數跌16.51點，或0.27%，報6022.30點；納指跌99.11點，或0.50%，報19615.88點。

 

　　蘋果(US.AAPL)跌1.9%，領跌超大型股。特斯拉(US.TSLA)開市早段顯著向上，股價一度升逾3%，尾市反覆向下，日內升0.1%。特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克於X平台發文，坦言對上周發表有關美國總統特朗普的言論感到後悔，承認當時言辭過激，並已刪除相關貼文。

 

特朗普：中美已達一致

 

　　美國總統特朗普表示，美國與中國已就重要經貿協議達成一致，協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國則將放寬對中國學生赴美留學的限制。

 

　　特朗普又稱：「我們將獲得總計55%的關稅，中國將獲得10%的關稅，兩國關係非常好。」他強調，協議仍需雙方最高領導人批准後方可正式生效。特朗普同時再次敦促聯儲局減息，市場對聯儲局9月減息的預期升溫。

 

　　美匯指數表現疲弱，持續下探，反映投資者對美國經濟前景及貨幣政策預期的審慎態度。美匯指數一度觸及98.52低位，日內報約98.67，跌幅約0.37%。

 

　　美元兌日圓呈現窄幅波動，日內高位達145.46，低見144.32，最新報144.56，較前一交易日跌約0.20%。自5月以來，日圓兌美元表現持續偏弱。歐元兌美元持續強勢，日內一度突破1.149，單日升幅超過0.5%，報價約1.1484。

 

　　現貨黃金價格持續走高，盤中一度觸及每盎司3360美元，較昨日升約0.66%。倫敦期金最新報約每盎司3366.46美元，升0.68%。

 

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01928

金沙中國有限公司

15.500

異動股

00917

趣致集團

120.500

異動股

01226

中國投融資

0.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.500
  • 00917 趣致集團
  • 120.500
  • 01226 中國投融資
  • 0.980
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 15.260
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 75.150
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 66.000
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.190
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.000
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.450
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.600
  • 02318 中國平安
  • 48.550
  • 00001 長和
  • 47.050
  • 00700 騰訊控股
  • 510.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 134.400
報章貼士
  • 01995 永升服務
  • 2.010
  • 目標︰$2.20
  • 03750 寧德時代
  • 309.200
  • 目標︰--
  • 00297 中化化肥
  • 1.360
  • 目標︰$1.70
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2025 17:27  【國際要聞】印度航空一架由艾哈邁達巴德飛倫敦波音夢幻客機失事

12/06/2025 17:11  【新世界】傳新世界875億元再融資貸款87%已獲銀行承諾支持

12/06/2025 17:00  《盤後部署》利好盡出恒指險守兩萬四，摩笛唱好新遊金山軟件上車

12/06/2025 16:16  恒指全日跌331點收報24035守兩萬四，科指跌逾2%

12/06/2025 16:21  【新股上市】安永上調全年港新股集資預測至千六億，或居全球首位

12/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒７６億元，買建行沽小米

12/06/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大摩料泡瑪破３００元，大和維持長建買入評級

12/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一年拆息與上日維持２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 避險情緒升溫推升金股，螞蟻申穩定幣牌照雲鋒飆新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

綠置居 | 傳綠置居九龍灣宏緻苑擬市價六折推，最平115萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

海天招股 | FOCUS | 「醬油茅」赴港招股，大幅折讓「餡餅VS陷阱」
人氣文章

政政經經．石鏡泉

買新股
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】直覺選一種顏色 看你現在的人生狀態
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

在深圳文博會尋香港創意蹤影：從影視化到音樂，漫畫家Pen So談港漫的文創可能
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

話題預約困難店！香港首間芝士主題Omakase：法籍芝士專家主理，吃盡特色巴馬臣、卡芒貝爾、布瑞拉特薩伐侖芝士！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《一一》：簡南峻與大田先生間的一動一靜，看視聽語言之張力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
62歲羅嘉良屢傳患末期癌病，罕見公開亮相回應癌症中心傳聞 新文章
人氣文章
內地女中環天橋疑遇迷暈黨，問路後臉部麻痺頭暈無法行走新文章
人氣文章
被剝奪的哀傷：偶像死了不可以傷心嗎？小朋友不可以參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/06/2025
獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處