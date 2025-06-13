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美股 | 特朗普威脅實施單邊關稅，道指微升100點

13/06/2025

美股 | 特朗普威脅實施單邊關稅，道指微升100點

 

　　美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅。印度發生波音787全球首宗空難後，波音股價大跌逾4%，美股升勢升阻。

 

　　道指低開128點後，最多跌259點，至42606點，隨後一度轉升102點，高見42968點；標指曾升0.39%，納指最多升0.38%。道指收市升101.85點，或0.24%，報42967.62點；標普500指數升23.02點，或0.38%，報6045.26點；納指升46.61點，或0.24%，報19662.48點。

 

　　波音(US.BA)下跌4.8%，航空股普遍向下，美國航空(US.AAL)及聯合航空(US.UAL)跌1.5%，西南航空(US.LUV)跌2.7%，達美航空(US.DAL)跌0.6%，捷藍航空(US.JBLU)錄得2.5%跌幅。

 

　　甲骨文(US.ORCL)收市大升13.3%，股價創下歷史新高，公司公布的第四季業績超預期，並預示雲計算業務將持續增長。

 

美匯指數低見97.6

 

　　市場擔憂美國關稅政策及經濟前景，美匯指數一度低見97.6，觸及2022年4月以來低位，日內下跌0.66%，報97.92。美元兌日圓持續走弱，一度低見143.18，日內下跌0.69%，報143.57，日圓兌美元升值動力明顯增強。歐元兌美元今日顯著走強，盤中一度突破1.16關口，創下自2021年11月以來新高，日內升0.78%，報1.1578。

 

　　現貨黃金今日最高觸及每盎司3399美元，較前一交易日上升約1%。紐約期金早盤突破3380美元關鍵阻力位，日內升1.93%，報每盎司3408.46美元。

 

　　國際原油市場呈震盪偏弱走勢，布蘭特期油及紐約期油雙雙回落。紐約期油跌0.06%，報每桶66.86美元；布蘭特期油跌0.25%，報每桶69.59美元。

 

撰文：經濟通國金組

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