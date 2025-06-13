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恒地中環新海濱地王獲美資機構預租22萬呎，月租三千萬，創中環最大單一寫字樓租務

13/06/2025

　　恒地(00012)公布，全資附屬公司國基發展有限公司作為業主於今日（13日）與一名獨立第三方租戶就租賃位於香港中環新海濱三號用地（內地段第9088號餘段）的第一期在建辦公室大樓及附屬面積，其樓面面積約22.34萬平方呎，簽訂一份同意訂立租約的協議。租戶Jane Street Asia Limited為一家量化交易商和流通量提供者。此項交易創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

 

恒地中環新海濱地王獲美資機構預租22萬呎，月租三千萬，創中環最大單一寫字樓租務

恒基地產中環新海濱三號用地的第一期項目

 

Jane Street以每月三千萬租恒地海濱地王商廈

 

　　該物業租金面價約為每月每平方呎137元。該物業將於2027年交付予租戶以作裝修。租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效。租戶有權選擇續租四年，續租期期間的租金將按續租時的當時市場租值釐定。若以涉及樓面22.34萬平方呎，相當於月租3061萬元。

 

　　三號用地將分兩期發展成為總樓面面積達160萬平方呎之綜合用途項目，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，預計第一期於2026年第四季及第二期於2032年第四季分別建成，屆時將成為本港核心商業區另一矚目地標。

 

創中環最大單一寫字樓租賃紀錄

 

恒地中環新海濱地王獲美資金融機構預租22萬呎，呎租137元

量化交易商Jane Street承租第一期逾七成樓面

 

　　公司指出，Jane Street將租用中環新海濱旗艦項目第一期六層樓面，面積合共逾22.3萬平方呎，佔第一期辦公室大樓及附屬樓面面積逾70%。此項交易創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

 

　
　　恒基地產主席李家誠表示，作為在香港扎根深厚的企業，集團一直銳意發展香港核心區域，Jane Street的進駐充分證明香港乃具有全球競爭力的國際金融中心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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