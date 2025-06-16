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開市Go | 油金續被推高，中美談判未達共識，藥明生物遭減持

16/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數上周五（13日）收市報跌，以色列對伊朗發動空襲，伊朗以導彈還擊，中東緊張局勢升溫。市場避險情緒拖累大市，能源價格大升，金價亦同時上漲。道指收市跌769.83點，或1.79%，報42197.79點；標普500指數跌68.29點，或1.13%，報5976.97點；納指跌255.66點，或1.30%，報19406.83點。中國金龍指數下跌204點。日經期貨截至上午8時10分上升217.5點。

 

2、美國密歇根大學公布，6月美國消費者信心指數初值升至60.5，遠高於市場預期的53.5，並錄得自去年12月以來首次回升，結束連續多月下滑趨勢。分項數據方面，現況指數初值報63.7，預期指數初值為58.4，雙雙高於市場預期。通脹預期方面，6月消費者一年期通脹預期初值降至5.1%，五年期通脹預期初值則降至4.1%，顯示通脹壓力略有紓緩。

 

3、《彭博》引述知情人士消息指，美國總統特朗普政府正制定一項計劃，準備動用《國防生產法》等冷戰時期的法律手段，優先支持被認為對國家安全至關重要的稀土項目，以減少對華依賴。

 

4、中東局勢持續惡化。伊朗為報復以色列早前的空襲，於當地時間周五夜間向以色列發射至少數十枚彈道導彈，導致多國緊急關閉領空，全球主要航空公司紛紛取消或改道數千班航班。另外，市場憂慮地緣政治危機持續加劇，資金流向避險資產，黃金及石油價格抽升。

 

5、英偉達行政總裁黃仁勳表示，美國如果繼續限制先進半導體供應，華為將主導中國人工智慧(AI)晶片市場。黃仁勳亦認為，華為晶片技術在很多方面對中國而言已經足夠。

 

6、《路透》報道，兩名了解「中美倫敦談判」結果的人士表示，中美尚未解決與國家安全相關的關鍵出口限制領域，中國尚未承諾批准用於軍事方面的稀土出口。同一時間，美國仍然限制中國採購先進AI晶片。

 

7、台灣當局更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，將華為、中芯國際(00981)及其子公司列入名單內，意味台灣公司向華為及中芯出口任何產品前，需要得到台灣當局批准。

 

8、上交所公布，寧德時代(03750)於6月14日在香港市場價格穩定期結束，且相應A股上市滿10個交易日，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定，將寧德時代調入港股通名單，並自下一港股通交易日（16日）起生效。

 

9、內地調味品龍頭企業海天味業(03288) 周三（11日）起招股至今日截飛，綜合市場資料，海天味業至少錄得約3427億元孖展認購，較公開發售起始集資額5.73億元，超額認購596.8倍。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:17
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