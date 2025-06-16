新股上市 | 港交所陳翊庭：現有逾160間企業輪候上市，T+1將發表白皮書

港交所(00388)上市踏入25周年，期間港股市值由不足5萬億元增至近41萬億元，上市公司數目由不足800間增至逾2600間。港交所行政總裁陳翊庭接受傳媒訪問時表示，現時有逾160間企業輪候上市，集資額超過10億美元的有接近20隻，單計上月已經收到40多隻新股的上市申請。

接中東公司查詢來港上市事宜

陳翊庭稱，最近到外地與好多其他地區交易所高層會面、或參與論壇，對方都很羨慕香港管線資源(pipeline resources)豐富。陳翊庭認為是本港市場有好題材，以及投資者尋找重新配置的機會等，造就這個情況，她有信心新股活動源源不絕，最令她滿意的是見到龍頭企業來港上市，以及招股過程中海外投資者重投香港新股，部分H股新股較已經在內地上市的A股出現溢價。

港交所近年銳意拓展海外市場，先後在新加坡、紐約及倫敦開設辦事處，陳翊庭指，海外辦事處需時經營，其中新加坡辦事處經過多年努力後，開始取得成績，例如去年特殊目的收購公司(SPAC)匯德收購獅騰控股(02562)，當地生物科技公司Mirxes(02629)亦在今年5月來港上市。

陳翊庭透露，收到中東公司查詢來港上市事宜，但她認為要慢慢經營，互相了解對方市場運作情況，港交所將在今年開設利雅得辦事處，正密鑼緊鼓籌備。

正就檢視股票買賣單位進行非正式諮詢

港交所近期斥資63億元購入交易廣場近14.7萬呎商業樓面作集團總部，平均呎價逾4.2萬元。陳翊庭重申，將物業轉租為買是對市場投下信心一票，至於價格高低則難以比較。有關物業將進行優化工程，增加與社區連繫及有助提升香港國際金融中心形象，她形容是無價。

另外，港交所計劃今年底完成系統升級，技術上兼容T+1結算周期。陳翊庭表示，T+1影響更廣泛，交易所沒有既定立場，不久將發表白皮書，向市場提供充份資訊及研究是否進行市場諮詢，將會小心行事。港交所亦將檢視股票買賣單位。她指正向業界進行非正式諮詢，會向市場進行更多解說及研究，確保市場充份理解影響。她說，作出改變會有好多連帶影響，亦要考慮系統承受能力，要作出準確計算。

撰文：經濟通採訪組

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