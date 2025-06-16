  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

新股攻略 | 四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

16/06/2025

新股攻略 | 四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

 

　　港股IPO熱潮重臨，本月下旬將會搶閘掛牌的新股多達4隻，當中內地調味品生產商龍頭海天味業(03288)最為熱炒，另外3隻新股三花智控(02050)、佰澤醫療(02609)、藥捷安康(02617)亦同時展開招股。4隻新股疊期認購下，如何作資金部署？專家認為海天味業及三花智控均為行業龍頭，兩股認購資金可銜接，建議「孖盡」參與，料海天及三花智控首日掛牌升幅可達兩成以上，至於佰澤醫療及藥捷安康則宜謹慎控制注碼。

 

建議投資者可「孖盡」認購海天及三花

 

　　輝立証券新股部經理陳英傑向《經濟通通訊社》表示，近期市場熱衷追捧A+H概念股，投資者不再僅聚焦於折讓幅度，新股上市升幅有時甚至高於A股價格。他指出，海天味業及三花智控認購資金可以順利銜接，建議投資者可透過「孖展」積極參與。他強調，A+H上市股份下行風險較低，防守性較強，其中三花智控作為製冷空調行業龍頭，未來有望納入港股通或主要指數。

 

陳英傑料海天及三花首日升逾兩成，有望超越A股價格

 

　　對於上市升幅，陳英傑預計海天味業及三花智控首日升幅可達20%以上，海天味業甚至可能超越A股價格，惟高位難以預測。他建議投資者持股一段時間以爭取更大回報，無需於暗盤即日沽貨。

 

　　同周招股的兩隻醫藥股中，陳英傑最看好藥捷安康，指其擁有星級基石投資者參與，部分基石投資者更與公司有合作關係。他認為藥捷安康質素不俗，投資者可考慮小額或適量孖展參與。

 

張智威料海天首日升逾一成，宜謹慎控制佰澤醫療及藥捷安康注碼

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，表示，海天味業及三花智控均為各自行業龍頭，且獲多家星級投資者領投，市場信心強勁。其中，海天味業更有高盛及摩根士丹利擔任保薦人，兩股認購資金可以順利銜接，他建議投資者可「孖盡」參與。對於升幅，他預計海天味業受A股波動，以及被剔除出上証50指數等因素影響，A股近期表現「插水」，他料港股上市首日有望錄得10%以上升幅；三花智控的首日表現則言之尚早。

 

　　對於另外兩隻醫藥股，張智威提醒投資者需謹慎，因其市場關注度不如海天味業及三花智控，認購反應可能較弱。若投資者大手認購，或獲配大量股份，雖潛在回報高，但下跌風險亦大。因此，他建議投資者在認購佰澤醫療及藥捷安康時，應謹慎控制注碼。

 

海天味業暫超額認購673.77倍

 

　　內地調味品生產商龍頭海天味業由11日至16日招股，計劃發售約2.63億股，當中1579.43萬股在港公開發售，國際發售則約2.47億股，每股作價介乎35元至36.3元，每手買賣單位為100股，入場費3666.62元，預期於2025年6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

 

　　至於另一大熱門新股三花智能為全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商，該公司更是特斯拉(US.TSLA)供應商。該股13日至18日H股招股，計劃全球發售約3.6億股，其中2522.31萬股在港公開招股，約3.35億股則作國際發售，每股作價介乎21.21元至22.53元，每手100股，入場費2275.72元，預期於6月23日掛牌，中金及華泰國際任聯席保薦人。

 

佰澤醫療及藥捷安康本周三截止申請

 

　　腫瘤醫療集團佰澤醫療(02609)於6月13日至本周三招股，計劃全球發售約1.33億股股份，當10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價介乎4.22元至6.75元，每手600股，入場費4090.85元，預期於6月23日掛牌，招銀國際任獨家保薦人。

 

　　生物製藥公司藥捷安康-B(02617)公布，6月13日至本周三招股，計劃全球發售1528.1萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價13.15元，每手500股，入場費6641.31元，預期於6月23日掛牌，中信証券及華泰國際為聯席保薦人。

 

新股攻略 | 四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

 

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00846

明發集團

0.095

異動股

01928

金沙中國有限公司

14.880

異動股

02390

知乎－Ｗ

10.500

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,606.71
    +408.92 (+0.969%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,037.91
    +60.94 (+1.020%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,651.69
    +244.87 (+1.262%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升424.680
變動率︰+3.402%
較港股︰+1.21%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.748
變動率︰+2.179%
較港股︰-0.41%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升47.806
變動率︰+1.839%
較港股︰-0.82%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升48.532
變動率︰+1.352%
較港股︰+0.79%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.742
變動率︰+8.029%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升21.035
變動率︰+5.070%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.781
變動率︰+2.919%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升115.740
變動率︰+2.543%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升122.430
變動率︰+5.398%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升250.320
變動率︰+3.135%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升22.820
變動率︰+3.071%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升11.570
變動率︰+2.936%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/06/2025 10:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/06/2025 10:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00846 明發集團
  • 0.095
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.880
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 10.500
  • 00762 中國聯通
  • 9.710
  • 03328 交通銀行
  • 7.420
股份推介
  • 01138 中遠海能
  • 6.850
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.000
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 66.100
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 4.970
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.800
  • 目標︰$181.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.900
  • 00001 長和
  • 48.200
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 00388 香港交易所
  • 419.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.150
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 13.820
  • 目標︰--
  • 02561 維昇藥業－Ｂ
  • 53.800
  • 目標︰$55.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2025 17:00  《盤後部署》恒指轉升惟全日成交縮，憧憬內地推金融政策中金受捧

16/06/2025 16:07  《新股上市》消息：海天味業公售逾39萬人認購，超額逾930倍

16/06/2025 18:21  《新股上市》3新股將同步掛牌，特斯拉供應商三花暫超購逾百倍

16/06/2025 15:35  【新股攻略】四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

16/06/2025 18:15  大家樂梁可婷：加價空間少，採取薄利多銷策略及推優惠吸客

16/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒４３億元，買美團沽小米

16/06/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升三大電訊目標，野村德銀齊升石藥目標逾兩成

16/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息維持０﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速年半高，工業增加值、失業率半年低，股匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東局勢升溫油價飆升金價走高，油金股可以點部署？抑或轉吼相關ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藥明生物遭售股套現低開，國務會議燃救市憧憬推升內房股新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

接近一百分的私房菜晚餐 爆羔本灣奄仔，一見流晒口水！
人氣文章

FOCUS

內房 | FOCUS | 現房銷售佔比續升，新開工指標閃紅燈
人氣文章

主場·日本．Katty

大阪新酒店「Patina Osaka」：Capella集團旗下 221間客房面積538呎起！$495歎超人氣大阪城景觀下午茶
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

L'Oreal旗下新成員Medik8！全球專利視黃醛Crystal Retinal比傳統視黃醇護膚更有感？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《罪人們》：音樂是一種超越視覺的美
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

情趣用品店主出書為客人解憂！未婚夫有多個SP、點Quit有毒關係？難忘中年夫婦客人？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
直腸癌 │ 54歲彭皓鋒患3期直腸癌，靠一種療法腫瘤縮半，月花3萬積極抗癌復工 新文章
人氣文章
鄭秀文52歲巡演身材Fit爆｜5大健身凍齡秘訣及自製排毒飲品提升代謝免疫力
人氣文章
中醫解析辛金午月「外寒內熱」體質：體質與八字關係、治療方案與臨床案例
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/06/2025
神州經脈 | 消費增速年半高，工業增加值、失業率半年低，股匯漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處