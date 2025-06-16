新股攻略 | 四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

港股IPO熱潮重臨，本月下旬將會搶閘掛牌的新股多達4隻，當中內地調味品生產商龍頭海天味業(03288)最為熱炒，另外3隻新股三花智控(02050)、佰澤醫療(02609)、藥捷安康(02617)亦同時展開招股。4隻新股疊期認購下，如何作資金部署？專家認為海天味業及三花智控均為行業龍頭，兩股認購資金可銜接，建議「孖盡」參與，料海天及三花智控首日掛牌升幅可達兩成以上，至於佰澤醫療及藥捷安康則宜謹慎控制注碼。

建議投資者可「孖盡」認購海天及三花

輝立証券新股部經理陳英傑向《經濟通通訊社》表示，近期市場熱衷追捧A+H概念股，投資者不再僅聚焦於折讓幅度，新股上市升幅有時甚至高於A股價格。他指出，海天味業及三花智控認購資金可以順利銜接，建議投資者可透過「孖展」積極參與。他強調，A+H上市股份下行風險較低，防守性較強，其中三花智控作為製冷空調行業龍頭，未來有望納入港股通或主要指數。

陳英傑料海天及三花首日升逾兩成，有望超越A股價格

對於上市升幅，陳英傑預計海天味業及三花智控首日升幅可達20%以上，海天味業甚至可能超越A股價格，惟高位難以預測。他建議投資者持股一段時間以爭取更大回報，無需於暗盤即日沽貨。

同周招股的兩隻醫藥股中，陳英傑最看好藥捷安康，指其擁有星級基石投資者參與，部分基石投資者更與公司有合作關係。他認為藥捷安康質素不俗，投資者可考慮小額或適量孖展參與。

張智威料海天首日升逾一成，宜謹慎控制佰澤醫療及藥捷安康注碼

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，表示，海天味業及三花智控均為各自行業龍頭，且獲多家星級投資者領投，市場信心強勁。其中，海天味業更有高盛及摩根士丹利擔任保薦人，兩股認購資金可以順利銜接，他建議投資者可「孖盡」參與。對於升幅，他預計海天味業受A股波動，以及被剔除出上証50指數等因素影響，A股近期表現「插水」，他料港股上市首日有望錄得10%以上升幅；三花智控的首日表現則言之尚早。

對於另外兩隻醫藥股，張智威提醒投資者需謹慎，因其市場關注度不如海天味業及三花智控，認購反應可能較弱。若投資者大手認購，或獲配大量股份，雖潛在回報高，但下跌風險亦大。因此，他建議投資者在認購佰澤醫療及藥捷安康時，應謹慎控制注碼。

海天味業暫超額認購673.77倍

內地調味品生產商龍頭海天味業由11日至16日招股，計劃發售約2.63億股，當中1579.43萬股在港公開發售，國際發售則約2.47億股，每股作價介乎35元至36.3元，每手買賣單位為100股，入場費3666.62元，預期於2025年6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

至於另一大熱門新股三花智能為全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商，該公司更是特斯拉(US.TSLA)供應商。該股13日至18日H股招股，計劃全球發售約3.6億股，其中2522.31萬股在港公開招股，約3.35億股則作國際發售，每股作價介乎21.21元至22.53元，每手100股，入場費2275.72元，預期於6月23日掛牌，中金及華泰國際任聯席保薦人。

佰澤醫療及藥捷安康本周三截止申請

腫瘤醫療集團佰澤醫療(02609)於6月13日至本周三招股，計劃全球發售約1.33億股股份，當10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價介乎4.22元至6.75元，每手600股，入場費4090.85元，預期於6月23日掛牌，招銀國際任獨家保薦人。

生物製藥公司藥捷安康-B(02617)公布，6月13日至本周三招股，計劃全球發售1528.1萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價13.15元，每手500股，入場費6641.31元，預期於6月23日掛牌，中信証券及華泰國際為聯席保薦人。

撰文：經濟通採訪組記者柳英傑

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