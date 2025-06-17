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開市Go | 中東衝突冀緩，海天味業超購930倍，周大福發CB

17/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，市場預期中東衝突緩和，美國總統特朗普證實，伊朗已通過中間人發出信號，表示希望緩和衝突，油價顯著回落。道指收市升317.30點，或0.75%，報42515.09點；標普500指數升56.14點，或0.94%，報6033.11點；納指升294.39點，或1.52%，報19701.21點。中國金龍指數上升150點。日經期貨截至上午8時08分下跌227.5點。

 

2、美國總統特朗普周一(16日)與加拿大總理卡尼舉行閉門會談。特朗普會後稱與卡尼關係良好，可以實現在數日或數周內與加拿大達成貿易協議。另外，特朗普將分別與德國總理默茨及英國首相施紀賢舉行雙邊會談，預計在數日內會簽署公告，落實上月與英國達成的貿易協議。特朗普亦會與法國總統馬克龍討論關稅、中東局勢等議題。

 

3、以色列軍隊周一(16日)轟炸位於德黑蘭的伊朗國家電視台大樓，直播節目一度中斷，大樓內有多名人員受傷。伊朗及後作出報復行動，向以色列發動新一輪導彈襲擊。不過據外媒報道，伊朗希望與美國及以色列展開對話，尋求結束敵對狀態，消息拖累國際油價曾下跌超過4%。

 

4、《路透》報道，美國正與越南進行關稅談判，並要求越南減少在出口至美國的設備上，使用中國技術。報道指，越南被美國要求減少對中國高科技依賴，亦會減少美國對中國零部件的依賴，最終目標是加快美國與中國高科技脫勾，同時提高越南工業能力。

 

5、特朗普透露，他指令美國聯邦執法人員擴大遣返非法移民的行動，包括在多個大城市拘捕非法移民。不過美國當局的遣返行動，或會引致當地大型抗議示威活動進一步惡化。

 

6、特朗普集團公布，將推出「Trump Mobile」品牌，並於今年9月發布售價為499美元的智能手機產品，相關產品標榜「美國製造」。

 

7、吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行(02643)今日至周五（20日）招股，計劃全球發售4417.86萬股，當中約10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價41.94元，每手100股，入場費4236.3元，預期於下周三(25日)掛牌。另外，小家電生產商香江電器(02619)同樣於今日至周五招股，每手1000股入場費3383.79元，預期下周三(25日)掛牌，料淨籌1.72億元。

 

8、市場消息指，周一截止認購的海天味業(03288)公開發售吸引逾39萬人，超額認購930倍，或成為今年申購宗數最多的新股。消息亦指，海天味業計劃以招股價範圍上限36.3元定價，悉數行使6%發售量調整權，意味可以額外發行1580萬股，集資額隨即升至約101.5億元。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:00
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