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微創腦科學(2172)一度急飆近四成，內地炒腦再生概念

17/06/2025

微創腦科學急飆近四成，內地炒腦再生概念

 

　　微創腦科學(02172)9:35am時價升36.6%，報17.9元，以當時價位計，該股暫連升2日，累計升幅46%。該股成交約343萬股，涉資5835萬元。其後回順，10:55am時，微創腦科學價升17.4%，報15.38元。

 

　　內媒報道，近日中國科學院腦科學與智慧技術卓越創新中心聯合復旦大學附屬華山醫院，與相關企業合作，成功地進行了中國首項侵入式腦機介面的前瞻性臨床試驗。這項成果標誌中國在侵入式腦機介面技術上成為全球第二個進入臨床試驗階段的國家。

 

　　南京熊貓電子股份 (00553)H股現價升34.1%，報5.15元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅39.6%。該股成交約3500萬股，涉資1.83億元。A股 (滬:600775)現價10.65元人民幣，升0.97元人民幣，或升10%，成交2.34億元人民幣，涉及2194萬股。現價A股對H股呈溢價126%。

 

　 　隔晚中概股腦再生科技漲283.13%，為漲幅最大的中概股，帶動港股腦機接口概念股走高。

撰文：經濟通市場組

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