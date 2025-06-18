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港股 | 午市前瞻 | 恒指半日跌281點失守廿天線 後市不確定性增資金離場

18/06/2025

 

　　陸家嘴論壇釋放金融利好力度不足，中東衝突陰影未消，港股在觀望美聯儲議息結果前夕下跌，恒指半日報23698，跌281點或1.2%，失守20天線（約23716），主板成交逾1039億元，北水反應亦謹慎，暫時僅淨流入2.3億元。恒生中國企業指數報8592，跌102點或1.2%。恒生科技指數報5208，跌83點或1.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日跌281點失守廿天線 後市不確定性增資金離場

 

聶振邦：恒指升市成交縮，市場觀望6月底發改委政策

 

　　以色列對伊朗加強攻擊，原本期望的和談變得渺茫，恒指低開過百點後，跌幅擴大，盤中跌穿20天線（約23717）。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指弱勢有跡可循，近期大市成交金額往往不配合。觀乎3月份6個交易日，恒指在24000點以上時，成交額一般都保持在約3000億元水平。而近期恒指即使同樣在24000點水平，但成交遠低於3000億元。而且出現跌市成交多，升市成交縮的情況。以上周五（13日）跌市為例，該日恒指下跌142點，成交額高達2900億元，相反周一恒指反彈168點，但成交不足2300億元。

 

　　聶振邦指，雖然聯儲局即將議息，但市場普遍預料聯儲局暫時會按兵不動，維持利率不變。另一方面，雖然陸家嘴論壇今日開始，但預料公布的政策對大市影響有限。市場反而更多關注發改委原定6月份推出的穩就業和刺激經濟措施，但該等措施預料在月底才會公布。現時外圍充滿不確定性，部分投資者難免先行離場。他預料恒指短期內窄幅上落，今天20天線即使守得住，但意義不大，預料恒指支持位在23500。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日跌281點失守廿天線 後市不確定性增資金離場

恒指今早跌穿20天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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