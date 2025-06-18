《魚缸博客》抽新股難度大升級，生發發幾時做嘢？

呢一期新股市場幾乎復活咁，先有一大堆中概股落香港上市，早排博客都以為海天味業(03288)麻麻地，點知又係爆曬棚咁，博客做一手黨，都係得個吉。

話返兩頭，而家抽新股真係易過火，特別係做一手黨，走去啲券商App到click一下就話抽左，又唔使自己出本金，反正中左先收錢，唔中又唔收。大家都幾乎無成本咁抽新股，自從有左FINI (Fast Interface for New Issuance) 之後，新股上市流程更加快，市場對港元需求減少，更快知道自己有無中獎。

不過，早前博客聽聞，有唔少內地客搵到漏洞，一個人頭係香港幾間券商開戶，玩到「一人八飛」咁款，加大中獎率，唔講以為佢抽緊一手樓。坊間傳聞，因為內地來港人士分別使用香港身份證和內地身份證明文件，喺不同證券行開戶並認購新股，FINI系統係無法識別為重複認購，所以就好多花臣可以玩。

唔知港交所(00388)幾時會塞左呢個漏洞佢呢？博客呢幾個月日日夜夜都做一手黨，幾年前十隻都會有一兩隻中下，而家幾乎係十隻有十隻都唔中，咁其實係咪已經俾曬內地客玩晒，我地本地薑就得個望字？

新股市場虛假繁榮又有乜用，掛牌之後咪見真章，其實神州係好著緊走資問題㗎，如果FINI系統無辦法解決呢個問題，倒不如玩返舊系統，大家借九成起碼自己要出一成，又唔會俾人「一人八飛」，等IPO可以益下我哋小股民。

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