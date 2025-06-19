  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美股 | 伊朗矢言拒絕投降，聯儲局按兵不動，美股窄幅起落

19/06/2025

美股 | 伊朗矢言拒絕投降，聯儲局按兵不動，美股窄幅起落

 

　　美股三大指數周三（18日）收市各有升跌。以色列與伊朗的衝突已進入第六天，伊朗宣稱拒絕投降後，市場關注美國會否直接介入中東衝突。聯儲局一如市場預期維持利率不變。

 

　　道指高開20點後，最多曾升294點，高見42510點；標指一度升0.59%，納指亦曾升0.72%。道指收市報跌44.14點，或0.10%，報42171.66點；標普500指數跌1.86點，或0.03%，報5980.86點；納指升25.18點，或0.13%，報19546.27點。

 

特朗普未確定是否出兵

 

　　美國總統特朗普就美國會否加入以色列對伊朗的軍事行動表態時語帶保留，進一步加深外界對美國中東政策走向的不確定性，令美股日內缺乏明確方向，投資者抱謹慎態度。特朗普同時透露，伊朗曾主動提出與美方談判，甚至願意親赴白宮會面，但他強調「現在已經太遲」，並指伊朗正面臨「很大麻煩」。

 

　　不過，伊朗常駐聯合國代表團隨即作出否認，強調伊朗從未向美國提出談判要求，並指特朗普相關言論屬「謊言」。

 

　　聯儲局將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.5%不變，連續第四次按兵不動，符合市場普遍預期。會議同時公布的點陣圖顯示，委員會大多數官員預期2025年底前仍有兩次降息機會。

 

　　經濟預測方面，委員會將2024年美國GDP增速預測下調至1.4%，通脹率預期上調至3%，核心PCE物價指數預計為3.1%，失業率預測微升至4.5%。

 

　　美國參議院正式通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS Act)，為與美元掛鈎的加密貨幣代幣（即穩定幣）建立首個全國性監管框架。受消息刺激，Circle(US.CRCL)升超過33%，Coinbase(US.COIN)漲逾16%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升1.8%，英偉達(US.NVDA)升0.9%，蘋果(US.AAPL)及微軟(US.MSFT)均升約0.5%。

 

美匯指數表現持續偏軟

 

　　美匯指數表現持續偏軟，報約98.98，日內微升0.16%。美國公布多項經濟數據，進一步反映經濟增長放緩及通脹壓力持續。美元兌日圓維持高位震盪，報約145.01，日內下跌0.19%。歐元兌美元交投活躍，報1.1469，日內跌約0.12%。

 

　　現貨黃金及紐約期金維持震盪上落，現貨金價報每盎司3364美元，日內跌幅約0.73%。紐約期金同樣於3400美元附近徘徊，日內跌0.69%，報每盎司3382美元。

 

市場消化地緣風險油價回吐

 

　　雖然受以伊衝突激化帶動，油價日前一度單日急升超過4%，但隨市場消化地緣風險，油價有所回吐。原油價格呈現高位震盪格局。布蘭特期油報每桶約76.49美元，日內微升0.02%；紐約期油則報每桶73.35美元，升幅約0.11%。

 

撰文：經濟通國金組

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09711

ＸＬ二南ＣＯ－Ｕ

18.930

異動股

03728

正利控股

0.027

異動股

01108

凱盛新能

4.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09711 ＸＬ二南ＣＯ－Ｕ
  • 18.930
  • 03728 正利控股
  • 0.027
  • 01108 凱盛新能
  • 4.700
  • 00179 德昌電機控股
  • 19.340
  • 01939 東京中央拍賣
  • 3.110
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.260
  • 目標︰$12.30
  • 06820 友誼時光
  • 0.930
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.020
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.940
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 498.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.000
  • 00388 香港交易所
  • 389.800
  • 03288 海天味業
  • 36.500
  • 02318 中國平安
  • 46.000
報章貼士
  • 01898 中煤能源
  • 8.680
  • 目標︰$10.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 30.550
  • 目標︰$35.00
  • 03311 中國建築國際
  • 12.100
  • 目標︰$13.18
熱炒概念股
即時重點新聞

19/06/2025 16:45  《盤後部署》伊以戰爭局勢未穩，料大市借勢打穿23000

19/06/2025 16:12  以伊衝突升級恒指收跌472點，藍籌僅兩股逆市升，石藥領跌6%

19/06/2025 13:01  【新股上市】德勤：港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億

19/06/2025 16:08  《新股掛牌》海天味業收高不足1%，每手賺20元，盤中一度破發

19/06/2025 12:37  【美國議息】本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美國下半年首減息

19/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒４２億元，買建行沽騰訊

19/06/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】摩通看泡泡瑪特上３３０元，大華繼顯升醫藥股目標

19/06/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５，一年拆息與上日尾市維持２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美准穩定幣法案帶動概念股炒作，海天味業收高不足1%每手僅賺20元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

易經看世界 | 從坤卦看特朗普與馬斯克的鬧劇：一山不能藏二虎？葫蘆裏賣甚麼藥？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 德勤：港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

AI可代替風水大師？DeepSeek算命準？談AI玄學算命結果錯誤原因及發展困難之處
人氣文章

影視娛樂

鄭中基發聲明否認每月支付$8000贍養費，昨與父親鄭東漢現身法庭 余思敏離場時拒回應
人氣文章

Foodie What’s On

Pepper Lunch 7月3日黑椒牛肉飯買一送一，會員感謝日延長+雙倍積分
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

來一場雨季藝文漫遊！鋼琴冠軍沈靖韜亞巡首站、蝦頭《獨腳絲打噏》、港樂致敬樂經典電影配樂
人氣文章

Watch & Jewelry

當百年工藝遇上新派設計：周大福聯乘潮牌CLOT，重新定義中國傳統工藝之美
人氣文章

電影寓言．朱相楠

張藝謀《滿江紅》：讓人審美疲勞的票房神話
健康好人生 Health Channel
人氣文章
我們與解離的距離新文章
人氣文章
印度空難 │ 網民爆料：曾搭乘印度航空同一客機，機內設備全失靈，2小時後發生空難
人氣文章
今期素食譜：彩椒蔬菜快炒，舒緩風雨飄忽的一周焦慮！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 17:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/06/2025
異動精選 | 美准穩定幣法案帶動概念股炒作，海天味業收高不足1%每手僅賺20元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處