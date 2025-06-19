美股 | 伊朗矢言拒絕投降，聯儲局按兵不動，美股窄幅起落

美股三大指數周三（18日）收市各有升跌。以色列與伊朗的衝突已進入第六天，伊朗宣稱拒絕投降後，市場關注美國會否直接介入中東衝突。聯儲局一如市場預期維持利率不變。

道指高開20點後，最多曾升294點，高見42510點；標指一度升0.59%，納指亦曾升0.72%。道指收市報跌44.14點，或0.10%，報42171.66點；標普500指數跌1.86點，或0.03%，報5980.86點；納指升25.18點，或0.13%，報19546.27點。

特朗普未確定是否出兵

美國總統特朗普就美國會否加入以色列對伊朗的軍事行動表態時語帶保留，進一步加深外界對美國中東政策走向的不確定性，令美股日內缺乏明確方向，投資者抱謹慎態度。特朗普同時透露，伊朗曾主動提出與美方談判，甚至願意親赴白宮會面，但他強調「現在已經太遲」，並指伊朗正面臨「很大麻煩」。

不過，伊朗常駐聯合國代表團隨即作出否認，強調伊朗從未向美國提出談判要求，並指特朗普相關言論屬「謊言」。

聯儲局將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.5%不變，連續第四次按兵不動，符合市場普遍預期。會議同時公布的點陣圖顯示，委員會大多數官員預期2025年底前仍有兩次降息機會。

經濟預測方面，委員會將2024年美國GDP增速預測下調至1.4%，通脹率預期上調至3%，核心PCE物價指數預計為3.1%，失業率預測微升至4.5%。

美國參議院正式通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS Act)，為與美元掛鈎的加密貨幣代幣（即穩定幣）建立首個全國性監管框架。受消息刺激，Circle(US.CRCL)升超過33%，Coinbase(US.COIN)漲逾16%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升1.8%，英偉達(US.NVDA)升0.9%，蘋果(US.AAPL)及微軟(US.MSFT)均升約0.5%。

美匯指數表現持續偏軟

美匯指數表現持續偏軟，報約98.98，日內微升0.16%。美國公布多項經濟數據，進一步反映經濟增長放緩及通脹壓力持續。美元兌日圓維持高位震盪，報約145.01，日內下跌0.19%。歐元兌美元交投活躍，報1.1469，日內跌約0.12%。

現貨黃金及紐約期金維持震盪上落，現貨金價報每盎司3364美元，日內跌幅約0.73%。紐約期金同樣於3400美元附近徘徊，日內跌0.69%，報每盎司3382美元。

市場消化地緣風險油價回吐

雖然受以伊衝突激化帶動，油價日前一度單日急升超過4%，但隨市場消化地緣風險，油價有所回吐。原油價格呈現高位震盪格局。布蘭特期油報每桶約76.49美元，日內微升0.02%；紐約期油則報每桶73.35美元，升幅約0.11%。

撰文：經濟通國金組

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