  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美國議息 | 聯儲局第四度維持利率不變，年內仍有兩次減息空間

19/06/2025

美國議息 | 聯儲局第四度維持利率不變，年內仍有兩次減息空間

 

　　美國聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)於周三（18日）宣布，決定將聯邦基金利率目標區間維持在4.25厘至4.5厘不變，連續第四次按兵不動，符合市場普遍預期。該利率水平自去年12月以來一直未有調整。

 

　　會議同時公布的點陣圖顯示，委員會大多數官員預期2025年底前仍有兩次降息機會。不過，對2026年及2027年的降息預期則被下調至各一次，令未來三年累計降息次數降至四次，總降幅約1個百分點。點陣圖亦反映官員對未來利率走勢分歧，2027年聯邦基金利率預期中值約為3.4厘。

 

7名委員反對今年減息

 

　　本次會議19位決策官員中，有7人認為今年不應減息，較3月時的4人有所增加，但最終政策聲明仍獲全票通過。聲明重申，美國經濟整體保持「穩健」增長，失業率維持低位，通脹略有攀升，但對經濟前景的不確定性有所減弱。

 

　　經濟預測方面，委員會將2024年美國GDP增速預測下調至1.4%，通脹率預期上調至3%，核心PCE物價指數預計為3.1%，失業率預測微升至4.5%。分析人士普遍認為，聯儲局下半年政策仍將高度依賴數據表現，市場預期最快9月或10月開始降息，年內有望實現兩次減息。

 

聲明未直接提中東局勢影響

 

　　近期中東局勢緊張推高能源價格，或為減息帶來新變數，但聯儲局聲明未有直接提及相關影響。同時，總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾未推動更積極的寬鬆政策，認為利率應大幅下調以紓緩高昂的政府債務利息負擔。

 

撰文 : 經濟通國金組

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09711

ＸＬ二南ＣＯ－Ｕ

18.930

異動股

03728

正利控股

0.027

異動股

01108

凱盛新能

4.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09711 ＸＬ二南ＣＯ－Ｕ
  • 18.930
  • 03728 正利控股
  • 0.027
  • 01108 凱盛新能
  • 4.700
  • 00179 德昌電機控股
  • 19.340
  • 01939 東京中央拍賣
  • 3.110
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.260
  • 目標︰$12.30
  • 06820 友誼時光
  • 0.930
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.020
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.940
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 498.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.000
  • 00388 香港交易所
  • 389.800
  • 03288 海天味業
  • 36.500
  • 02318 中國平安
  • 46.000
報章貼士
  • 01898 中煤能源
  • 8.680
  • 目標︰$10.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 30.550
  • 目標︰$35.00
  • 03311 中國建築國際
  • 12.100
  • 目標︰$13.18
熱炒概念股
即時重點新聞

19/06/2025 16:45  《盤後部署》伊以戰爭局勢未穩，料大市借勢打穿23000

19/06/2025 16:12  以伊衝突升級恒指收跌472點，藍籌僅兩股逆市升，石藥領跌6%

19/06/2025 13:01  【新股上市】德勤：港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億

19/06/2025 16:08  《新股掛牌》海天味業收高不足1%，每手賺20元，盤中一度破發

19/06/2025 12:37  【美國議息】本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美國下半年首減息

19/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒４２億元，買建行沽騰訊

19/06/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】摩通看泡泡瑪特上３３０元，大華繼顯升醫藥股目標

19/06/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５，一年拆息與上日尾市維持２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美准穩定幣法案帶動概念股炒作，海天味業收高不足1%每手僅賺20元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

易經看世界 | 從坤卦看特朗普與馬斯克的鬧劇：一山不能藏二虎？葫蘆裏賣甚麼藥？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 德勤：港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

啟德雙子匯手工烏冬店WOWDON必食冰鎮闊條烏冬、肴日居酒屋60款人氣燒物及招牌日前雞提燈串
人氣文章

小薯茶水間

2025 THE大學影響力排名｜科大第19位成全港榜首，嶺大「優質教育」分項全球第一
人氣文章

騙局大拆解

交友App騙案｜46歲本地女子4年內被「網戀男友」騙走近500萬港元！收「律師」WhatsApp稱協助追討 再被騙走130萬！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

與閨密午後茶敘！夏日護膚主題下午茶推薦：試用 CHANTECAILLE 皇牌底霜、Cetaphil 皇牌積雪草系列、Paul & Joe Beauté 免費底妝體驗！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《搖籃凡世》：棄嬰與墮胎 —— 女性在社會保守主義下的悲歌
人氣文章

Fashion

2025 韓國大熱小眾手袋品牌推薦！Samo Ondoh、Nothing Written、DIERNEAS，Aespa Karina愛用同款！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康｜7旬父涉扼死32歲精神病女兒，稱阻他如廁被雨傘襲擊
人氣文章
眼影品質 │ 消委會檢測25款眼影8成含致敏重金屬，13款高評價4.5星以上最平$62新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 17:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/06/2025
異動精選 | 美准穩定幣法案帶動概念股炒作，海天味業收高不足1%每手僅賺20元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處