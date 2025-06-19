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盤前攻略 | 聯儲局減息預期轉弱 港股料添沽壓兩萬三前尋支持

19/06/2025

　　美國聯儲局一如預期維持利率不變，早盤華爾街憧憬伊朗或願意與美國恢復談判，帶動三大指數一度向上，但隨著議息結果公布，聯儲局會後聲明暗示美國滯脹風險，三大指數升幅收斂，幾乎全線倒跌；道指跌44點報42171，納指升25點報19546，標普跌1點報5980。

 

盤前攻略 | 聯儲局減息預期轉弱 港股料添沽壓兩萬三前尋支持

 

　　中概股普遍下跌；阿里巴巴跌1.34%報113.49美元，拼多多跌0.27%報102.25美元，京東跌2.02%報32.50美元，百度跌1.71%報84.54美元，理想跌1.93%報26.42美元，小鵬升0.22%報18.61美元，蔚來跌0.58%報3.42美元，攜程跌6.81%報56.54美元，貝殼跌4.18%報18.13美元。

 

夜期報跌，ADR普遍跑輸港股

 

　　恒指夜期跌116點報23536。ADR造價普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.16%，折合507.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.81%，折合132.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.09%，折合53.2港元；友邦(01299)ADR較港股低0.07%，折合68.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.22%，折合92.9港元。

 

聯儲局官員開始轉舵

 

　　戰事消息最終亦不敵聯儲局負面預期，雖然聯儲局點陣圖仍顯示今年減息兩次，但明顯有官員開始轉舵下調減息次數，同時聯儲局主席鮑威爾指可能要花「幾個月或更長時間，來了解通脹的傳導機制，進一步削弱減息預期。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23544，跌139點，恒指料低開逾100點。

 

　　減息預期再次減慢，對於地產股以至有較大融資需要的行業都較為不利，日前恒指累積升幅後似跌未跌，現時結果公布後或會引發較大沽壓，今日宜觀望大市下方是否真要到23000才可獲得支持。參考恒指牛熊證街貨分布，現貨價1000點內牛熊比例為64比36，上日亦錄得較大牛證淨增加幅度，23300至23399淨增574張對應期指張數至1263張並一躍成為最重貨區，料已成為淡友下殺誘因，觀望23300附近的支持如何。

 

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