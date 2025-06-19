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新股上市 | 德勤：本港上半年新股集資逾千億全球第一，料全年達二千億

19/06/2025

新股上市 | 德勤：德勤：本港上半年新股集資逾千億全球第一，料全年達二千億

　　德勤表示，本港今年上半年重登全球首次公開發行(IPO)首位，涉及40隻新股，集資總額1021億元，與去年同期的30隻新股集資132億元相比，新股上市數量增加33%，集資總額攀升673%。預計本港全年新股數目將達80隻，集資額上調至2000億元，較4月初預測的1300億至1500億元大幅提升。

 

　　德勤指出，今年上半年儘管多國局勢漸趨緊張，包括俄羅斯與烏克蘭、以色列和哈馬斯、印度與巴基斯坦、以色列與伊朗，以及美國的對等關稅政策，全球新股市場走勢依然強勁，與去年同期比較，全球十大新股錄得近20%增長。中國崛起的全新、創新人工智能軟件令到資金不斷流入，同時支持知名A股上市公司到香港上市的措施，將香港推至全球新股集資排名的最高位。納斯達克和紐約證券交易所均分別以兩宗更大的全球十大新股緊隨香港的排名之後。

 

料本港全年新股集資額二千億，新股數目達80隻

 

新股上市 | 德勤：德勤：本港上半年新股集資逾千億全球第一，料全年達二千億

（吳仲賢攝）

 

　　展望將來，目前香港有超過170宗正在處理的上市申請個案，包括超過5間公司每間或會最少集資10億美元，預計2025年全年香港新股市場可從80隻新股集資2000億港元。除了年內或會錄得25隻A+H新股外，大部份的上市項目將會來自科技、傳媒和電訊，以及消費業。

 

　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，只要未出現重大負面的地緣政治或宏觀經濟干擾，該行對香港在2025年具備條件爭取全球IPO市場領先地位持審慎樂觀態度。這份信心源自強勁的申請上市名單、日益增強的市場動力，以及整體轉趨有利的市場環境。

 

將有更多生物科技及特專科技企業來港上市

 

　　他續指，愈來愈多A股上市公司，包括來自全國中小企業股份轉讓系統（即新三板），正積極利用香港這國際融資平台，拓展全球資本、提升品牌影響力，實現「出海」的戰略。同時，隨著「科企專線」等政策新措施落地，將有更多生物科技及特專科技企業來港上市，為市場注入更多增長動能。香港的上市制度持續優化，吸引了大量新經濟企業及潛在上市申請人，資本市場的深度與競爭力不斷提升，進一步鞏固其為全球領先上市平台的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

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