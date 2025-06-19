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新股上市 | 海天味業首掛曾破發，收報36.5元一手僅賺20元

19/06/2025

　　海天味業(03288)(滬:603288)今日（19日）首掛，該公司H股發售價以上限36.3元定價。海天味業開報37.5元，較招股價36.3元僅高出3.3%，開市後更一度跌穿招股價，低見36.05元。最終收報36.5元，較招股價36.3元僅高出0.6%；成交7725萬股，涉資28.85億元。一手100股計，不計手續費每手帳面賺20元。

 

新股上市 | 海天味業首掛曾破發，收報36.5元一手僅賺20元

（柳英傑攝）

 

　　海天味業昨日（18日）暗盤，其中耀才暗盤曾升15.2%，高見41.8元，不計手續費每手曾帳面賺550元，但隨後三大暗盤升幅均大幅收窄至4%至5%。

 

程雪︰期望香港上市回饋股東

 

　　海天味業董事長、常務副總裁、執行總裁程雪在上市儀式致辭時表示，是次在港交所上市是公司的一大重要里程碑，她誠摯的感謝香港交易所、佛山市政府和各中介人的支持和幫助。

 

　　她指出，海天味業是擁有超過400年歷史的國民品牌，品牌更獲28年銷量第一，她期望公司籍著在香港上市能夠繼續回饋股東，並為香港市場作出貢獻。

 

香港公開發售部分超額認購約917.15倍

 

新股上市 | 海天味業首掛曾破發，收報36.5元一手僅賺20元

（柳英傑攝）

 

　　海天味業香港公開發售部分超額認購約917.15倍，共有約37.9萬人申請，認購一手100股H股的約6.1萬人申請中，3078名獲配股份，分配比率5%，認購8000股或80手方穩獲一手。

 

　　海天味業主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品等，根據弗若斯特沙利文報告，公司是中國調味品行業的領導者，按2024年的收入計，海天味業在中國調味品市場排行首位。截至2024年度，公司錄得股東應佔利潤達63.44億元人民幣，較2023年度增長12.8%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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