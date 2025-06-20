蘋概股 | 傳蘋果明年推摺疊式iPhone蘋概股造好，舜宇獲大行祝福看高一線？

有蘋果公司(US.AAPL)分析師透露，蘋果將於明年推出摺疊式iPhone，預計明年出貨量介乎300萬至500萬部，蘋概股今日(20日)普遍造好，當中舜宇光學(02382)昨日(19日)舉行投資者日，有大行引述其管理層提到公司目標未來3至5年成為全球三大車用鏡頭模組的供應商，雖然舜宇手機鏡頭業務料仍疲弱，但多家大行看好其汽車鏡頭業務前景，其中野村給予目標價102元。舜宇今日曾升逾5%高見67.5元，創一個月新高，可否看高一線？

（AP圖片）

郭明錤：可摺疊iPhone明年第四季量產 明年出貨量料最多500萬部

著名蘋果公司分析師郭明錤在社交媒體發文指，蘋果將於本季確定首代可摺疊iPhone的手機規格，並於下季正式啟動項目，計劃明年第四季開始量產；至於第二代可摺疊手機則預計將於2027年下半年量產。他又預計，第一代可摺疊iPhone零售價將超過2000美元及2500美元，同時預計可摺疊手機明年的出貨量將介乎300萬至500萬部，連同第二代機型，2027年可摺疊iPhone總出貨量潛在達到2000萬部。

蘋果公司的幾個競爭對手，包括華為和三星，自2019年以來就一直在推出可摺疊智能手機，不過摺疊手機仍存在一些硬件問題，比如在摺疊時顯示屏會出現摺痕。摺疊手機也尚未證明其能在人們對其新鮮感消退後仍能激發大量需求。研究公司TrendForce去年曾表示，所有售出的智能手機中僅有1.5%為摺疊手機。另一家追蹤智能手機銷售情況的研究公司Counterpoint今年早些時候稱，2024年摺疊手機市場僅增長了約3%，預計2025年將會萎縮。

花旗：舜宇目標未來3至5年成全球三大車用鏡頭模組供應商



另外，舜宇光學於昨日舉行投資者日，花旗發表研報，引述舜宇管理層認為2025年全球對車載鏡頭的需求將按年升26%至逾4億個，由中國內地智能駕駛發展所推動；管理層亦料其市場份額將進一步提高。公司目標未來3至5年可成為全球三大車用鏡頭模組的供應商，且海外收入佔比可由目前約10%提升至未來3年的35%。另外，舜宇管理層預計今年全球智能手機將按年增0.2%至11.75億部。而基於市場對小型、光學防震及長焦距相機模組的需求增加，料手機攝像模組的採購價值將按年增7.1%。公司亦對長遠XR(延展實境)的需求持正面看法，並有信心公司的XR模組的出貨量排行第一。同時，公司亦為機械人提供相機模組、系統相機及視覺解決方案。花旗認為舜宇沒有更新毛利率指引及看淡智能手機市場前景是符合預期，並認為車載鏡頭指引有上行空間，現予目標價98元及「買入」評級。

值得一提，舜宇上周公布了2025年5月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年下降5.2%至9809.9萬件。車載鏡頭出貨量按年上升28.4%至1070.6萬件，主要是因為客戶端的需求有所提升。手機攝像模組出貨量按年下降17.1%至3772.9萬件，主要是因為公司專注於中高端案子，且產品結構較去年同期顯著改善。

（舜宇光學網頁截圖）

野村：舜宇對汽車鏡頭業務前景更樂觀 予目標價102元

野村則指，舜宇管理層於投資者日表示對汽車鏡頭業務前景更加樂觀。公司未有提供今年新出貨量指引，但留意到公司上調今年全球車載鏡頭出貨量預測，原因是內地自動駕駛更普及。野村數據就顯示，舜宇現時市佔率僅約3%，行業領先企業則約15%，集團目標是未來3至5年躋身行業前3位，維持「買入」評級，目標價102元。摩根士丹利亦指，汽車相關業務是舜宇未來增長動力，按車載鏡頭出貨量2024至2030年複合增長率10%計，估計舜宇市佔率持續增長，評級為「與大市同步」，目標價70元。



手機相關業務方面，預期仍然疲弱，舜宇預期，今年全球智能手機出貨量按年增長約1%，低於先前預測增長2至3%，野村及大摩均表示，舜宇手機鏡頭業務主要爭取改善毛利率。

里昂：智駕需求將推動車載鏡頭出貨量 予舜宇目標價88.6元

另里昂引述舜宇管理層表示雖然智能手機出貨量持平，但今年料手機市場價值將增長7%。公司料玻塑混合鏡頭今年付運按年大增4倍以上，以滿足長焦潛望鏡及小型化/超薄主攝的光學升級需求。集團又認為採用中國汽車品牌將帶動汽車鏡片組出貨量的強勁增長。該行指，隨著中國和海外智能駕駛的滲透，舜宇的汽車鏡頭和模組需求強勁，而其在XR和機器人領域的領先技術應能為其帶來長期增長動力，維持「跑贏大市」評級及目標價88.6元。

麥格理則稱，舜宇在微型化、模組封裝、鏡片成型和音圈馬達(VCM)整合方面的領先地位，正推動客戶採用更先進的技術，舜宇仍位列該行買入名單，但考慮到其智能手機模組及鏡頭出貨量增長慢於預期，將其2025至2027年的淨利潤預測下調4%至5%，目標價由112.7元降至99元，評級「跑贏大市」。

陳樂怡：行業受制貿易戰等因素 惟舜宇近60元可中線部署

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，舜宇今日走勢相信主要反映公司於投資者日對整個行業不同領域的看法，其中手機方面透過產品組合的提升，今年出貨量預測大致持平，而由於產品組合升級，銷售金額料有增長。車載鏡頭的市場份額則預計可持續推進，受惠國內智能駕駛熱潮，但仍要看汽車業內捲情況。其次舜宇提到智能眼鏡、XR等業務，智能眼鏡方面，小米(01810)以至很多國際品牌下半年都會推出新產品，這亦是未來一些增長潛力。雖然幾家手機零部件商都涉及蘋果概念，但從整個行業來看，不同研究機構對於今年手機出貨量預測都有下調情況，今年大致料沒甚麼增長，大家對行業看法可能受制於貿易戰、環球經濟疲弱，以致換機需求也受到抑壓，表現較好可能是一些非蘋果陣營，其中小米及一些國產高端機都相對突出，若吼手機零部件，可揀小米品牌以至舜宇，其中舜宇的客戶不止蘋果，客戶基礎較多元，車載方面未來也會是個發力點，智能眼鏡也會是一個大主題，故小米及舜宇相信可看高一線。

股價方面，陳樂怡指，受貿易戰因素影響，整個手機板塊都較低殘，中美談判有框架但沒細節，手機製造商很多都於東南亞生產，該處貿談進展卻未見突破，加上今年出貨量仍不樂觀，故估值修復暫未見充滿條件，舜宇於250天線約60元應會有較大支持，近該處買入估值不算貴，但要作中線部署。總之，手機板塊以小米為首選，舜宇有些潛力追落後，但此板塊仍屬出口當災股，暫仍較審慎，股價有機會續於低位徘徊，瑞聲(02018)也是250天線有明顯支持，比亞迪電子(00285)走勢則最弱，仍在試之前低位尋找支持。

蘋果概念股今日收市升多跌少，舜宇升3.99%收報65.15元，瑞聲倒跌0.26%報38.9元，比亞迪電子升1.35%報30.1元，丘鈦科技(01478)升0.69%報7.31元，鴻騰(06088)升2.24%報2.28元，高偉電子(01415)跌1.69%報26.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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