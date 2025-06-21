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美股收盤 | 道指微升35點，聯儲局官員稱或最早於7月減息

21/06/2025

　　美股三大指數收市個別發展，道指微升35點。市場密切關注伊朗與以色列的局勢發展，美國總統特朗普表示，將在未來兩周內決定是否介入以色列與伊朗的衝突。另外，聯儲局官員稱或最早於7月開始減息，令大市好淡爭持。

 

　　周五為美股「四巫日」，即指數及個別股份的期貨和期權結算日，每到相關日子市況都會較為波動，日內美股則表現偏軟，未有出現大幅波動。道指高開119點後，一度升260點，高見42432點；標指曾升0.62%，納指亦一度漲0.77%。

 

　　道指收市升35.16點，或0.08%，報42206.82點；標普500指數跌13.03點，或0.22%，報5967.84點；納指跌98.86點，或0.51%，報19447.41點。

 

　　本周道指累升0.02%，納指升0.21%，標普500指數下跌0.15%。

 

美股收盤 | 道指微升35點，聯儲局官員稱或最早於7月減息

美股在「四巫日」未有出現大幅波動 (AP)

 

　　報道稱美國可能撤銷部分晶片製造商的出口豁免許可後，英偉達(US.NVDA)跌1.1%，高通(US.QCOM)跌1.5%，台積電(US.TSM)跌1.9%，晶片類股票普遍承壓。

 

　　美國加密貨幣及穩定幣交易方Circle(US.CRCL)股價持續強勢，繼上個交易日收市大漲近34%後，今日再升20.4%，報240.28美元，再創上市新高。美國加密貨幣交易平台Coinbase(US.COIN)升幅亦達4.4%。

 

　　全球專業服務商Accenture(US.ACN)公布2025財年第三季業績，雖然收入及每股盈利均高於市場預期，但由於預訂量明顯低於分析師預期，導致公司股價下挫逾6%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)盤中一度升逾3%，收市僅微升0.03%。蘋果(US.AAPL)升2.3%，Meta(US.META)跌1.9%。

 

美匯指數微跌，金油震盪

 

　　美匯指數持續走弱，盤中一度下試98.53，日內報98.71，下跌0.07%。美元兌日圓早段持續走強，之後逐步向上，盤中一度高見146，日內升0.40%。歐元兌美元維持溫和偏強走勢，於1.149至1.154區間波動，受惠於美匯指數持續走弱及歐元區最新經濟數據支持，日內升0.28%，報1.152。

 

　　國際金價持續呈現震盪格局。現貨黃金日內漲幅約0.6%；紐約期金報3386.66美元，下跌0.62%。

 

　　國際原油市場持續高位震盪，受以色列與伊朗衝突升級影響，市場對中東供應風險高度關注。布蘭特期油報75.64美元，日內跌1.85%；紐約期油則報73.74美元，日內微升0.36%。

 

　　聯儲局理事沃勒公開表示，鑑於近期美國經濟數據持續向好，通脹逐步回落，聯儲局毋須再長時間觀望，或將最早於7月的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息。此番言論被市場解讀為聯儲局政策轉向的明確訊號。

 

撰文：經濟通國金組

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