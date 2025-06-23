樓市 | 中原十大周末成交9宗，按周回落10%

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得9宗成交，雖較上周末10宗減少10%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，拆息持續回落，加上中美局勢緩和，大市氣氛正面，聯儲局最新一次議息按兵不動屬市場預料之內，但預計今年內仍有機會減息兩次。近期一手市場交投暢旺，帶動整體入市氣氛，料短期內二手市場交投平穩發展。

美聯：十大屋苑周末錄12宗買賣

拆息低企及供平過租等利好因素帶動樓市購買力釋放，關稅戰緊張局勢亦見緩和，儘管市場聚焦一手，但二手屋苑交投同受惠。根據美聯物業分行統計，剛過去周末(6月21-22日)，十大藍籌屋苑錄得約12宗買賣成交，按周回升9.1%，連續4周維持雙位數。若以十五大屋苑計算，周末錄得15宗成交，按周持平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，日前美國議息及維持息率不變，但本港拆息低企，紓緩供樓負擔。另外，市場憧憬美國下半年仍有機會減息2次，而且供平過租亦帶動租客及投資客加快入市，故近期買家入市態度更趨積極。然而不少一手新盤低價推售搶客，部分餘貨盤亦增加優惠及減價去庫存，故搶佔不少二手客源，但筍盤及優質貨仍見承接力，令交投靠穩。另外，租務旺季來臨，預計租金持續錄得增長，亦帶動用家轉租為買。

撰文：經濟通採訪組

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