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盤前攻略 | 伊朗同意停火美指期貨升幅擴 港股乏力難登兩萬四

24/06/2025

　　針對美軍攻擊伊朗作出反擊，對美軍中東烏代德空軍基地發射六枚導彈攻擊。是次攻擊未造成人員傷亡，亦無造成重大設施損害，加上聯儲局官員持續放鴿，美股三大指數全線收高；道指升374點報42581，納指升183點報19630，標普升57點報6025。

 

盤前攻略 | 伊朗同意停火美指期貨升幅擴 港股乏力難登兩萬四

 

　　盤後美國總統特朗普宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，並將於24日午夜開始。外電亦報道，有伊朗官員透露已與卡塔爾首相通話，並已同意美國提出的停火提議。三大美指期貨進一步拉升，道期升174點報43075，納期升156點報22229，標期升29點報6106。

 

　　中概股普遍跟升；阿里巴巴升0.07%報113.09美元，拼多多升0.73%報101.95美元，京東升0.48%報31.59美元，百度升0.73%報84.23美元，理想升7.96%報28.08美元，小鵬升4.70%報19.17美元，蔚來升0.59%報3.43美元，新東方升5.24%報49.05美元，金山雲升2.85%報11.92美元，富途跌1.37%報112.75美元，腦再生科技急瀉37.65%報23.70美元。

 

夜期報升，ADR普遍造好

 

　　恒指夜期升63點，報23721。主要ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.45%，折合506.2港元；美團(03690)ADR較港股高0.07%，折合131.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.18%，折合55.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.38%，折合68.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.78%，折合92.5港元。

 

上日倒升市惟成交跌，關注今日資金動力表現

 

　　中東緊張氣氛降溫，股市壓力驟降，有「黑期」之稱的新加坡HS50指現報23797，升113點，恒指料跟隨高開逾100點。

 

　　自美軍正式參與打擊伊朗後，時隔不久伊朗「象徵式」回擊美國，其後特朗普宣布伊朗同意全面停火，亦印證昨日市場對伊朗憂慮不大的反應。參考恒指牛熊證街貨分布，現時熊證最重貨區仍位於23800至23899，料23900為即市上方阻力。宜留意雖然昨日低開倒升完場，但成交卻按日縮減至不足2000億元，可關注今日大市成交是否維持僅2000億元左右，便說明目前資金未算進取，整體仍陷於上落市格局。

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